배현성이 '실낙원'에 출연한다. / 사진제공=CJ ENM

배현성이 '실낙원'에 출연한다. / 사진제공=CJ ENM

배우 배현성이 영화 '실낙원'에서 이전과는 다른 모습을 보여주며 눈길을 끌었다.배현성은 지난 21일 개봉한 영화 '실낙원'(감독 연상호)에서 9년 만에 엄마 류소영(김현주 분) 앞에 나타난 아들 류선우를 연기했다. 오랜 시간 행방을 알 수 없었던 인물이 돌아오면서 벌어지는 이야기에 긴장감을 더했다.앞서 배현성은 tvN 드라마 '우리들의 블루스'에서 고등학생 정현 역을 맡았다. 여자친구 방영주(노윤서 분)의 임신 사실을 알게 된 뒤 아이를 책임지려는 모습부터 아버지 정인권(박지환 분)과 갈등하는 과정까지 그려냈다.당시 정현은 어린 나이에도 자신이 내린 선택을 책임지려는 인물이었다. 배현성은 아버지를 향한 원망과 애정, 여자친구를 지키려는 마음을 표현하며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.반면 '실낙원'의 류선우는 쉽게 속마음을 짐작하기 어려운 캐릭터다. 배현성은 무심하게 말을 내뱉는 태도와 날카로운 눈빛, 거친 행동으로 정현과는 전혀 다른 분위기를 만들어냈다.특히 엄마 류소영과 마주하는 장면에서는 두 사람 사이에 쌓인 감정을 표현했다. 류선우는 엄마에게 냉담한 태도를 보이면서도 순간적으로 흔들리는 모습을 보인다. 배현성은 감정을 억누르다가 분노를 터뜨리는 장면에서도 인물의 복잡한 심리를 담아냈다.두 작품 모두 아들이라는 공통점이 있지만 캐릭터의 성격과 가족을 대하는 방식은 다르다. 배현성은 '우리들의 블루스'에서 책임감 강한 청춘을, '실낙원'에서는 과거를 알 수 없는 미스터리한 인물을 연기하며 차이를 뒀다.한편 배현성이 출연한 영화 '실낙원'은 지난 21일 개봉해 전국 극장에서 상영 중이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr