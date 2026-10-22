이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'

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스테파니가 23살 연상 미국인 남자친구 브래디 앤더슨과의 연애 이야기를 털어놨다.21일 '노빠꾸 탁재훈' 채널에는 "K-방산의 저력 천무 다연장 로켓 말고 K-POP의 저력 이수만의 천상지희 더 그레이스 천무 스테파니"라는 제목의 영상이 게재됐다.스테파니는 활동명 '천무'를 이수만이 지어줬다고 밝혔다. 그는 "당시 이수만 선생님이 지어주셨다"며 '하늘의 춤', '하늘에서 내린 춤'이라는 뜻이라고 풀이했다.그는 남자친구를 두고 "볼티모어 오리올스 소속 타자였다. 2013년에 처음 만나 코로나 팬데믹 때 사귀기 시작했다. 코로나 때문에 한국에 못 들어가다 보니 자연스럽게 사귀게 됐다"고 소개했다.스테파니는 "(남자친구가) 평생 술, 담배를 해본 적 없다더라. 술은 마실 수 있는데 절대 안 마시는 거다. 운동도 계속해 몸이 엄청 단단하다. 집에서 거의 옷을 안 입고 다닌다. 타올 정도는 걸치고 있다"며 남자친구의 일상을 전했다.그는 세대 차이를 묻는 말에 "미국 분이라 그런 게 없다. 동양권이 나이에 집착하지 않나. 남자친구도 '한국은 인터뷰마다 왜 나이 얘길 하냐'더라. 미국은 나이 얘기하면 실례"라고 답했다.탁재훈은 "외국 남자를 한 번 사귀면 워낙 스윗하고(다정하고) 잘해주니까 한국 남자한테 못 돌아온다는 말이 있지 않냐"고 물었다.스테파니는 "아니다. 한국 남자들이 더 스윗하다. 나이가 들어도 귀여운 면이 있다"고 반박했다.한편 스테파니는 2005년 4월 천상지희 더 그레이스 멤버로 가요계에 발을 들였다. 그는 이후 솔로 가수와 뮤지컬 배우로 무대에 섰고, 현재 케이팝 학원과 발레 학원을 이끌고 있다. 앤더슨은 로스앤젤레스에서 타격 코치로 일하고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr