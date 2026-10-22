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배우 이선빈이 예쁨을 내려놨다.지난 21일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '수능, 출제의 비밀' 이선빈과 인터뷰를 진행했다. 이날 이선빈은 아침 일찍 일어나 셀프 메이크업을 하고 취재진을 맞이할 준비를 제대로 했다. 더불어 분홍색 체크 남방 셔츠를 입고 특유의 밝은 에너지를 뿜어내며 인터뷰에 임했다.'수능, 출제의 비밀'은 대한민국 2급 국가기밀인 '수능 출제'를 위해 40일간 봉인되는 출제 본부에 얼떨결에 합류하게 된 지방 소도시 국어 교사 맹보람이 '문제없는 문제'를 만들어내기 위해 좌충우돌하는 코미디다. 이선빈은 행정 착오로 출제 캠프에 들어간 지방 소도시의 국어교사 맹보람 역을 맡았다.이선빈은 작품 속에서 굉장히 내추럴하게 나오는 것에 대해 "아무도 예쁨을 내려놓으라고 강요하지 않았다"고 말문을 열었다. 그러면서 "별 노력을 많이 안 했는데 그렇게 보이더라. 그동안 예쁘게 나온 역할이 사실상 단 한 번도 없다. 그래서 부담감이 애초에 없었다. 첫 영화에도 때칠하고 나왔다"고 설명했다.이어 "그런데 친구들이 예고편을 보고 너무 놀리더라. 그래서 예고편이 제일 잘 나온 거라고 말해줬다"라며 "얼굴 기복이 되게 심한 스타일이다. 똑같이 먹고 똑같이 자도 어떤 날엔 너무 괜찮고 또 어떤 날엔 너무 좀 그렇더라. 체념했다"고 덧붙였다.실제로 이선빈은 평소보다 더 어둡게 화장을 하고 거의 메이크업을 하지 않은 모습으로 출연했다고 밝힌 바 있다. 헤어스타일 역시 그냥 질끈 묶은 머리로 연출했다고 한다.'수능, 출제의 비밀'은 오는 28일 극장에서 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr