'2026 NCT 육상 선수권 대회' 예고 영상 캡처. / 사진제공=SM엔터테인먼트

'2026 NCT 육상 선수권 대회' 예고 영상 캡처. / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT의 네 팀이 데뷔 10주년을 맞아 한자리에 모였다.NCT는 21일 공식 유튜브 채널을 통해 자체 예능 '2026 NCT 육상 선수권 대회'를 공개한다. 이번 콘텐츠는 NCT 127, NCT DREAM, WayV, NCT WISH가 함께 출연하는 첫 단체 예능이다.프로그램에서는 멤버들이 줄다리기, 꼬리 잡기, 짝피구, 미션 릴레이 계주 등 여러 종목에 참여해 경쟁한다. 평소 서로 다른 팀에서 활동하는 멤버들이 한 팀을 이루거나 상대편으로 만나는 모습도 볼 수 있다.지난 20일 공개된 예고편에는 각 종목에서 승부를 겨루는 멤버들의 모습이 담겼다. 별도로 공개된 보너스 영상에서는 경기 중 쉬는 시간을 이용해 함께 노래방을 즐기는 모습도 공개됐다.이번 예능은 NCT의 브랜드 론칭 10주년을 기념하는 'NCT 2026' 프로젝트의 일환이다. NCT는 올해 'EVERYTHING, ALL AT ONCE, NEO'라는 슬로건 아래 각 팀의 음악 활동과 함께 다양한 기념 행사를 진행하고 있다.앞서 팝업 행사와 서울패션위크 협업, 석촌호수 아트벌룬 전시 및 라이팅 이벤트 등이 진행됐으며, 전시회 등으로도 10주년 프로젝트를 이어가고 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr