P1Harmony 10th EP 'BLOW UP' Trailer / FNC Entertainment

P1Harmony 10th EP 'BLOW UP' Trailer / FNC Entertainment

P1Harmony 10th EP 'BLOW UP' Promotional Schedule / FNC Entertainment

보이그룹 피원하모니(P1Harmony)가 오는 11월 6일 미니 10집 'BLOW UP'(블로우 업)을 발매하고, 한 편의 히어로 영화를 연상시키는 컴백 트레일러와 함께 새로운 세계관 서사의 포문을 열었다.소속사 FNC엔터테인먼트는 20일 공식 SNS 채널을 통해 시네마틱 트레일러 영상을 공개하며 피원하모니의 컴백을 공식화했다.공개된 영상은 기호, 테오, 지웅, 인탁, 소울, 종섭 등 여섯 멤버가 히어로로서 마지막 임무를 완수하기 위해 결연하게 출격을 준비하는 장면으로 시작된다. 각자의 초능력을 발휘해 미션을 수행해 나가는 멤버들의 긴박한 움직임이 이어지며 영상은 폭발적인 결말을 향해 치닫는다. 영상 말미에는 인탁이 의문의 문을 열자마자 거대한 폭발이 발생하며 강렬한 잔상을 남긴 채 끝을 맺는다.이번 트레일러는 'BLOW UP'이 피원하모니 고유의 히어로 아이덴티티와 세계관을 심도 있게 확장해 나갈 것임을 암시한다. 아직 구체적인 전체 서사는 베일에 싸여 있어 본편에 대한 궁금증을 자극하고 있다.트레일러와 함께 컴백 프로모션 플랜을 담은 스케줄러도 공개됐다. 피원하모니는 앨범 발매 전까지 콘셉트 포토, 콘셉트 필름, 비하인드 영상, 뮤직비디오 티저, 트랙리스트, 앨범 샘플러 등 다채로운 티징 콘텐츠를 순차적으로 선보일 예정이다.특히 스케줄표에는 'HERO SOCIETY INFO SESSION'(히어로 소사이어티 설명회)과 'HERO SOCIETY NEW HERO ORIENTATION'(히어로 소사이어티 신임 히어로 오리엔테이션)이라는 이색적인 콘텐츠가 포함되어 있어, 히어로 세계관과 맞물린 대형 서사를 기대케 한다.이번 컴백은 전작 'UNIQUE'(유니크) 이후 약 8개월 만에 선보이는 신보다.피원하모니의 미니 10집 'BLOW UP' 전곡 음원은 한국 시간 기준 오는 11월 6일 오후 2시(미국 동부 시간 기준 0시) 각종 온라인 음원 사이트를 통해 전 세계 동시 공개된다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr