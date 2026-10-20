앤더블, '끌림'의 미학

AND2BLE 'Sequence 02 Attraction' Concept Photo 'Archive' / @AND2BLE on X

AND2BLE 'Sequence 02 Attraction' Highlight Medley Capture / YH Entertainment

보이그룹 앤더블(AND2BLE)이 두 번째 미니앨범 'Sequence 02: Attraction'(시퀀스 02: 어트랙션)을 통해 한층 확장된 음악적 스펙트럼을 선보인다.장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진 등 5인으로 구성된 앤더블은 20일 공식 SNS 채널을 통해 신보의 전곡 음원 일부를 미리 들을 수 있는 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.공개된 영상에는 트로피컬 R&B부터 다크 팝, 얼터너티브 R&B, EDM, 브릿팝에 이르기까지 다채로운 5곡의 하이라이트 구간이 담겨 팀의 진화된 음악적 방향성을 예고했다.타이틀곡 'French Kissing'(프렌치 키싱)은 끌림이 본격적으로 시작되는 찰나의 순간을 직관적으로 포착한 트로피컬 R&B 장르의 곡이다. 다수의 K-팝 히트곡을 탄생시킨 글로벌 프로듀싱 팀 런던노이즈(LDN Noise)가 작곡과 편곡에 참여해 완성도와 세련미를 끌어올렸다.수록곡들 역시 앨범의 메인 테마인 '끌림'을 다채로운 결로 변주한다. 다크 팝과 몽환적인 얼터너티브 R&B가 절묘하게 어우러진 'Haunted'(헌티드), 반짝이는 플럭 신스 사운드와 리드미컬한 그루브가 돋보이는 'Potion'(포션), 밝은 신디사이저와 웅장한 EDM 빌드업이 에너지를 더하는 'Beautiful'(뷰티풀) 등이 귀를 사로잡는다. 앨범의 대미를 장식하는 'Worth It'(워스 잇)은 서정적인 멜로디와 보컬이 중심을 잡는 미디엄 템포의 브릿팝 넘버로, 멤버 리키가 직접 작사에 참여해 한층 성장한 음악적 역량을 녹여냈다.음악과 함께 공개된 하이라이트 메들리 영상은 현미경으로 관찰한 듯한 감각적인 오브제들을 통해 신보의 비주얼 콘셉트를 감각적으로 풀어냈다. 날개, 나비, 보석 등 각 트랙을 상징하는 오브제들이 유기적으로 등장하며 앨범을 관통하는 키워드인 '호기심'과 '끌림'의 무드를 시각적으로 극대화했다.이번 신보는 지난 5월 발매된 첫 번째 미니앨범 'Sequence 01: Curiosity'(시퀀스 01: 큐리오시티) 이후 약 5개월 만에 선보이는 음반이다. 전작에서 대상을 향한 막연한 '호기심'의 출발점을 그렸다면, 이번 앨범은 그 감정이 점차 깊어져 걷잡을 수 없이 빠져드는 '관심'과 '끌림'의 단계를 정교하게 짚어낸다.앤더블의 미니 2집 'Sequence 02: Attraction'은 오는 27일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매되며, 발매 당일 오후 8시 팬 쇼케이스를 열고 팬들과 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr