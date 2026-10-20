'신과함께'의 세 번째 이야기가 제작된다. / 사진제공=덱스터 스튜디오

한국 영화 최초로 시리즈 두 편 모두 천만 관객을 돌파한 '신과함께'가 세 번째 이야기로 돌아온다. 1·2편으로 누적 2668만 관객을 동원한 김용화 감독이 8년 만에 후속작 제작에 나선다. 이번에는 일곱 개의 지옥을 넘어 아홉 개의 세계를 배경으로 새로운 이야기를 펼친다.20일 덱스터스튜디오에 따르면 김용화 감독은 차기작으로 영화 '신과함께-생과 사'(감독 김용화)를 확정했다. 2027년 하반기 크랭크인을 목표로 제작을 준비 중이다. 전작의 시각특수효과(VFX)를 담당했던 덱스터스튜디오는 이번에도 투자사로 참여한다.'신과함께' 시리즈는 주호민 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한 판타지 블록버스터다. 2017년 개봉한 '신과함께-죄와 벌'은 1441만 관객을 동원했고, 2018년 선보인 '신과함께-인과 연'은 1227만 관객을 모았다. 두 작품의 누적 관객 수는 2668만명에 달한다.특히 '신과함께'는 한국 영화 최초로 시리즈 1·2편이 모두 천만 관객을 돌파하는 기록을 세웠다. 2편은 개봉 당시 124만6692명의 오프닝 관객을 기록하며 한국 영화 역대 최고 기록을 경신하기도 했다.해외에서도 흥행 성과를 거뒀다. 1·2편은 대만에서 역대 한국 영화 흥행 1·2위에 올랐으며, 2편은 북미와 호주, 뉴질랜드, 베트남, 대만, 홍콩 등에서 개봉 당시 한국 영화 최고 오프닝 기록을 세웠다.8년 만에 제작에 나서는 세 번째 작품은 기존 시리즈와 다른 공간을 배경으로 한다. 앞선 두 작품이 망자가 저승 삼차사와 함께 49일 동안 일곱 개의 지옥에서 재판을 받는 과정과 삼차사의 천 년에 걸친 인연을 그렸다면, '신과함께-생과 사'는 저승으로 떠나지 못한 영혼들의 세계를 다룬다.새로운 이야기의 배경은 '구천(九天)'이다. 죽어서도 놓지 못한 마음 때문에 저승으로 떠나지 못한 영혼들이 머무는 곳이다. 삶과 죽음 사이에 멈춰 선 주인공 솔이가 끝내 부르지 못한 노래를 찾아 아홉 개의 세계를 건너는 여정을 그린다.덱스터스튜디오는 이번 작품에 투자하는 동시에 VFX와 디지털 색보정(DI), 사운드 디자인, 믹싱 등 후반 작업 전반을 담당할 예정이다.앞서 덱스터스튜디오는 '신과함께' 1·2편에서 전체 장면의 90% 이상에 VFX를 적용해 사후 세계를 구현했다. 이번에는 일곱 개의 지옥 대신 구천의 아홉 세계를 스크린에 옮길 계획이다.덱스터스튜디오 김욱, 강종익 대표는 "'신과함께' 시리즈는 한국의 VFX 기술과 완성도 높은 IP를 결합해 얼마나 대중적으로 널리 사랑받는 영화를 만들 수 있는지 확인시켜 준 기념비적 프로젝트"라고 밝혔다.이어 "다시 한번, 우리만이 만들 수 있는 스토리와 비주얼을 완성해, 글로벌 시장에서 메가 히트할 수 있는 재미와 예술성을 두루 갖춘 K-무비를 선보일 것"이라고 전했다.'신과함께-생과 사'는 2027년 하반기 촬영을 시작할 예정이다. 출연진과 개봉 일정은 아직 공개되지 않았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr