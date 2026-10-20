김정현이 '나의 유죄인간'에서 활약 중이다. / 사진=tvN

김정현이 '나의 유죄인간'에서 활약 중이다. / 사진=tvN

배우 김정현이 '나의 유죄인간'에서 능청스러운 변호사로 변신했다.지난 19일 첫 방송된 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간'에서 김정현은 태강그룹 법무팀 소속 변호사 김시현 역을 맡았다.이날 김시현은 해외 순방을 마치고 귀국한 윤이준(임시완 분)을 마중 나가며 처음 등장했다. 그는 대통령과 악수한 장면을 홍보에 활용한 윤이준에게 농담을 건넸다. 윤이준이 까칠하게 반응했지만 김시현은 아랑곳하지 않고 "우리 자기 피곤해~?"라며 장난을 이어갔다.두 사람의 친근한 관계는 이후 장면에서도 확인됐다. 윤이준이 손가락으로 'L' 모양을 만들어 그림을 감상하자 김시현은 "우리 자기 뭐해?"라고 물었다. 이어 손가락으로 'OV'를 만든 뒤 "E가 없네"라고 덧붙였다.장난기 넘치던 김시현은 윤이준이 살인 사건의 유력한 용의자로 지목되자 진지한 태도로 돌아섰다. 변호사로서 경찰 조사에 동행해 윤이준을 향한 수사관 박봉이(김인권 분)의 추궁에 대응했다.김시현은 "아시다시피 지문은 간접 증거입니다. 형사님"이라며 수사관이 제시한 증거를 반박했다. 이어 "다분히 의도성 짙은 질문은 그만하시죠"라고 말하며 윤이준을 압박하는 질문을 제지했다.김정현은 상대를 편하게 대하는 능청스러운 모습부터 경찰 조사에서 논리적으로 대응하는 모습까지 한 인물의 서로 다른 면을 표현했다. 특히 임시완과 주고받는 대사에서는 자연스러운 호흡을 보여줬고, 조사 장면에서는 차분한 말투로 분위기를 전환했다.첫 회부터 김시현의 성격과 직업적 특성을 보여준 김정현이 앞으로 윤이준의 살인 의혹을 둘러싼 사건에서 어떤 역할을 맡게 될지도 주목된다.'나의 유죄인간'은 매주 월, 화요일 오후 8시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr