/사진제공=EDAM 엔터테인먼트

가수 우즈(WOODZ)가 직접 만든 록 장르의 신곡을 발표한다.소속사 EDAM엔터테인먼트에 따르면 우즈는 20일 오후 6시 온라인 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 'Come into my world!'(컴 인투 마이 월드!) 음원과 뮤직비디오 본편을 선보인다.'Come into my world!'는 1980년대 로큰롤 스타일을 차용한 곡이다. 기타 리프와 드럼 연주가 뼈대를 이루며, 우즈의 보컬이 얹어졌다. 노랫말에는 일상의 고민을 내려두고 현재의 순간에 집중하자는 내용을 담았다. '오늘은 다시 오지 않아', 'Just come into my world' 등 직관적인 구절로 메시지를 전한다.우즈는 이번 음반에서도 전곡 작사·작곡 크레디트에 이름을 올렸다. 월드투어 무대를 돌며 현장 관객들과 호흡한 경험을 살려, 공연장에서 함께 호응할 수 있는 구성을 염두에 두고 트랙을 짰다.발매에 앞서 우즈는 트랙 프리뷰와 안무 영상, 서부극 분위기의 뮤직비디오 티저 등을 순차적으로 올리며 사전 프로모션을 진행했다.한편, 우즈는 올해 첫 정규 음반 'Archive. 1'을 내고 월드투어 일정을 소화했다. 이어 오는 31일부터 11월 1일까지 양일간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME(체조경기장)에서 앙코르 공연 '2026 WOODZ WORLD TOUR Archive. 1 : Completed'를 열고 관객들과 만난다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr