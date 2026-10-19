원현주와 양홍원이 결혼식을 올렸다. / 사진=양홍원 SNS

사진=양홍원 SNS

가수 양홍원이 모델 원현주와 결혼식을 올린 소감을 전한 가운데, 이를 두고 뜨거운 반응이 일고 있다.양홍원은 지난 18일 자신의 인스타그램에 "현주야 사랑해. 난 여전히 천호동 모텔로 들어가는 기분이야"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 양홍원이 아내가 된 원현주와 분위기 있는 포즈를 취하고 있는 모습. 그러나 이를 본 누리꾼들은 '모텔'이라는 단어 사용을 두고 "그냥 사랑한다고만 해라 홍원아", "멘트 진짜 당해낼 재간이 없다", "멘트는 좀 당황스럽긴 한데 축하해 잘 살아" 등의 반응을 보였다.앞서 두 사람은 이날 서울 모처에서 결혼식을 올렸다. 2024년 11월 득녀 이후 약 2년 만이다.이들은 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 최근 개설해 가족 일상을 공유하고 있다. 결혼식 계획은 지난달 6월 밝혔다.두 사람은 2017년 무렵부터 연애를 이어왔다. 양홍원은 결혼 전 "현주가 해냈어. 내 딸 양루아, 축하해줘"라며 깜짝 득녀 소식을 전해 모두를 놀라게 했던 바 있다.두 사람은 혼전임신으로 인한 출산 결정 당시 "양가 부모님 모두 우리가 책임감을 가지고 충분히 고민해 내린 결정이라는 점을 좋게 봐주시고 대견해하셨다"며 "아이를 낳기로 결정한 뒤 함께 미래를 준비해 나갔다"고 전했다.한편 양홍원은 2017년 Mnet 힙합 오디션 '고등래퍼'에서 우승을 차지해 이름을 알렸다. 이후 '쇼미더머니6' 본선 진출, '쇼미더머니8' 준우승을 각각 이뤄냈다.원현주는 출산 후 육아에 집중하다가 '양홍원의 육아일기'로 유명세를 얻어 딸과 함께 한 유·아동 패션 브랜드 화보 촬영을 하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr