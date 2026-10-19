설인아가 '나의 유죄인간'에서 남장에 도전한다. / 사진제공=tvN

설인아가 '나의 유죄인간'에서 남장에 도전한다. / 사진제공=tvN

배우 설인아가 '나의 유죄인간'에서 임시완의 수행비서가 되기 위해 성별까지 속이는 위장 수사에 나선다.19일 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'에서는 특수부대 출신 형사 강재희(설인아 분)가 윤이준(임시완 분)을 둘러싼 살인 의혹을 파헤치기 위해 그의 최측근 자리를 노리는 모습이 그려진다.강재희는 과거 군인으로 복무하다 모종의 이유로 전역한 뒤 형사가 된 인물이다. 불의를 참지 못하는 성격으로 사건 해결을 위해서라면 위험도 마다하지 않는다.강재희는 윤이준이 연루된 살인 사건에서 수상한 정황을 발견하고 진실을 밝히기 위해 직접 수사에 나선다. 특히 윤이준이 남성 수행비서만 채용한다는 사실을 알게 되자 자신의 직업과 성별을 모두 숨긴 채 채용 과정에 지원한다.공개된 사진에는 수행비서 면접에 참석한 강재희의 모습이 담겼다. 면접 번호표를 단 강재희는 긴장한 표정으로 주변을 살피고 있다. 정체가 발각될 수 있는 상황에서 무사히 면접을 통과할 수 있을지 궁금증을 더한다.윤이준과 강재희가 면접관과 지원자로 마주한 모습도 공개됐다. 윤이준은 강재희를 향해 의미를 알 수 없는 미소를 짓고 두 사람은 서로의 얼굴 가까이 다가선 채 대치한다.특히 윤이준은 면접 과정에서 강재희의 실력을 확인하는 것은 물론 날카로운 질문을 이어가며 그를 압박할 예정이다. 강재희가 정체를 숨긴 채 윤이준의 신뢰를 얻을 수 있을지가 첫 방송의 주요 관전 포인트다.'나의 유죄인간'은 19일 오후 8시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr