그룹 엔시티 위시가 'NOL FESTIVAL 2026' K-POP 스테이지에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=놀유니버스

경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 'NOL FESTIVAL 2026'에서 관객들이 NOL 브랜드존을 둘러보고 있다. / 사진제공=놀유니버스

그룹 엔시티 위시(NCT WISH) 부터 코르티스(CORTIS), 트레저까지 K팝 그룹들이 경기 고양시 킨텍스에 모였다. 지난 17~18일 열린 'NOL FESTIVAL 2026'(놀 페스티벌 2026)에는 인기 그룹과 신인 아티스트들이 잇따라 출연하며 이틀간 공연을 펼쳤다.놀유니버스가 운영하는 플랫폼 NOL이 주최한 이번 페스티벌은 킨텍스 제2전시장에서 진행됐다. 총 60팀의 아티스트가 참여했으며, K-POP, SUPER LIVE, EDM 등 세 개의 스테이지로 구성됐다.K-POP 스테이지는 Mnet '엠카운트다운'과 협업해 운영됐다. 첫날인 17일에는 NCT WISH, CORTIS, 하츠투하츠, 키스오브라이프, 케플러, 크래비티, 빌리 등이 무대에 올랐다. 응원봉을 든 팬들이 공연장을 채운 가운데 아티스트들의 공연이 이어졌다.18일에는 아이브, 트레저, NMIXX, 올데이 프로젝트, 미야오, 이즈나, 키키, 킥플립 등이 출연했다. 이미 두터운 팬덤을 확보한 그룹부터 데뷔 초기 아티스트까지 한자리에서 만나볼 수 있도록 라인업을 구성한 것이 특징이다.공연은 K팝에만 국한되지 않았다. SUPER LIVE 스테이지에서는 god, YB, 자우림, 김준수, 우즈 등 다양한 장르의 가수들이 무대에 올랐다. EDM 스테이지는 월드 디제이 페스티벌과 협업해 운영됐다.여행을 주제로 한 체험 공간도 마련됐다. 행사장 입구에는 공항 출발 안내판을 본뜬 공연 시간표가 설치됐으며, NOL 브랜드존에서는 출연 아티스트들이 추천한 여행지와 음악을 소개했다. 중국, 일본, 터키, 멕시코 등 여러 나라의 음식을 맛볼 수 있는 공간도 운영됐다.이철웅 놀유니버스 대표는 이번 행사가 음악과 여행, 엔터테인먼트를 결합한 서비스를 오프라인에서 선보이기 위해 기획됐다고 설명했다. 향후에도 엔터테인먼트와 여가 활동을 연결하는 행사를 확대할 계획이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr