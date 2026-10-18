이미지 크게보기 가수 김용빈이 어린 시절 대구 땅부자집 증손자였다고 말했다 / 사진 = 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'

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김용빈이 대구 땅부자 집안의 증손자라고 밝혔다.18일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 김용빈 보스의 일상이 그려졌다.이날 김용빈은 "돈 관리도 어릴 때부터 미리 해둬야 한다. 돈을 차곡차곡 모으고, 돈거래하면 안 된다"며 "돈 거래하면 친구도 돈도 다 잃는다"고 강조했다.김숙이 "돈거래를 해본 적이 있느냐"는 질문하자 김용빈은 "있다. 빌려주고 못 받았다. 친구를 읽게 됐다"라고 답했다.중학생 시절 친구에게 20만 원을 빌려줬지만 끝내 돌려받지 못한 것. 그는 "진짜 좋아하던 친구였다. 20만 원보다 못한 사람이 된 기분이었다"며 당시 심경을 토로했다.이를 들은 이순실은 대뜸 "내가 20만 원 줄게. 그때 당시 금액으로 계산해서 줄게. 내가 용빈 씨 마음 다독여줄게"라며 위로에 나섰다.어린 시절 할머니에게 귀에 못이 박히도록 들은 당부도 떠올렸다. "할머니가 돈거래하지 말고, 보증 서지 말라고 하셨다. 볼펜에 물 나온다고 글자 적지 말라고 많이 들었다"라며 어린 시절부터 돈 관리에 신경 썼다고 말했다.이어 어린 시절 대구에서 땅부자집이었다고 밝힌 김용빈은 "증조할아버지가 대구에서 엄청 부자였다고 한다. 지금 백화점 자리랑 수성못, 내가 다닌 중학교, 용두산 인근이 전부 우리 땅이었다고 한다"고 말 놀라움을 안겼다.그러나 김용빈은 "근데 보증을 잘못 서서 전부 다 날아갔다. 그게 당시 시세로 약 80억이었다고 한다. 그래서 거지 된 거다"라며 집안의 재산을 모두 잃은 사연을 털어놨다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr