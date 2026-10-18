래퍼 양홍원과 모델 원현주가 백년가약을 맺는다. / 사진=원현주 SNS

사진=원현주 SNS

래퍼 양홍원(28)과 모델 출신 원현주(30)가 오늘(18일) 백년가약을 맺는다.알려진 바에 따르면, 두 사람은 서울 모처에서 결혼식을 올린다. 2024년 11월 득녀 이후 약 2년 만이다.이들은 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 최근 개설해 가족 일상을 공유하고 있다. 결혼식 계획은 지난달 6월 밝혔다.두 사람은 2017년 무렵부터 연애를 이어왔다. 양홍원은 결혼 전 "현주가 해냈어. 내 딸 양루아, 축하해줘"라며 깜짝 득녀 소식을 전해 모두를 놀라게 했던 바 있다.두 사람은 혼전임신으로 인한 출산 결정 당시 "양가 부모님 모두 우리가 책임감을 가지고 충분히 고민해 내린 결정이라는 점을 좋게 봐주시고 대견해하셨다"며 "아이를 낳기로 결정한 뒤 함께 미래를 준비해 나갔다"고 전했다.한편 양홍원은 2017년 Mnet 힙합 오디션 '고등래퍼'에서 우승을 차지해 이름을 알렸다. 이후 '쇼미더머니6' 본선 진출, '쇼미더머니8' 준우승을 각각 이뤄냈다.원현주는 출산 후 육아에 집중하다가 '양홍원의 육아일기'로 유명세를 얻어 딸과 함께 한 유·아동 패션 브랜드 화보 촬영을 하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr