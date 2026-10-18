사진 = KBS2TV '너 말고 다른 연애' 캡처

사진 = KBS2TV '너 말고 다른 연애' 캡처

KBS 2TV '너 말고 다른 연애' 서강준과 안은진의 29년 전 비극이 먹먹한 충격을 몰고 왔다.지난 17일 방송된 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'(연출 황승기·이가람/극본 유수지, 제작 유니켐) 9회에서 남궁호(서강준 분)와 이미도(안은진 분)는 나란히 커플링을 손에서 뺐다. 그리고 한달만 헤어져 각자의 '다른 연애' 상대에게 최선을 다하기로 했다.남궁호의 첫 데이트는 당돌한 티키타카로 시작됐다. 남궁호가 어떤 마음으로 한 달 만남을 제안했는지 잘 아는 박수아(조아람 분)가 성인의 스킨십 모두 자신 있다고 큰소리를 치더니 인간적 호감을 이성적 호감으로 느끼고 있는 오류를 한달 안에 정리하는 게 목표라고 선을 그었다.하지만 그녀의 눈은 다른 이야기를 하고 있었다. 눈을 피하지 않는다면 더는 좋아하지 않는다는 증거가 될 것이라며 본인이 제안한 '10초 눈맞춤'에서 단 몇 초도 버티지 못했다.이미도는 첫 데이트에서 한태승(이주안 분)의 깊은 상처를 봤다. 한태승은 그녀를 자신이 버려졌던 저택 앞으로 데려갔다. 불행이 시작된 곳을 보여줘 동정이라도 받고 싶었다. 사람의 마음을 얻는 방법을 미안하게 만들거나, 상처 주는 것밖에 모른다는 고백도 이어졌다. "나랑 한 달 만나면 그 남자한테 못 간다. 무슨 일이 있어도 꼬실 것"이라던 자신감 이면엔 사랑하고 사랑받는 법조차 모르는 아픔이 있었다.남궁호와 이미도의 단골 레스토랑에서 우연히 이뤄진 뜻밖의 4자 대면은 '다른 너'의 속내를 꺼내게 한 트리거가 됐다. 연락처 차단과 이사까지 요구하며 커플 사진을 찢은 한태승의 도발에 화가 난 남궁호를 진정시키던 박수아는 끝내 진심을 털어놓았다.그녀의 진짜 목표는 한 달 안에 감정을 정리하는 것이 아니라 남궁호가 이미도와 함께 있을 때라도 자신과 있었던 한 순간이 지나가게 만드는 것. 찰나의 기억이라도 남기고 싶을 정도로 박수아는 남궁호를 좋아했다. "해마도 때부터 좋아했다"며 "내 첫사랑이다"라는 고백은 박수아를 궁금해하기만 하기로 했던 남궁호의 가슴에도 파동을 일으켰다.이미도는 남궁호에게 다른 여자를 만나게 해서라도 그에게 준 상처를 원점으로 만들고 싶어 한달의 연애를 이용하고 있다는 걸 알면서도 한태승이 자신을 좋아하는 이유를 잘 알았다. 늘 이용당하고 버려지는 삶을 살았던 그에게 남궁호를 향한 이미도의 단단한 사랑은 한 번도 가져본 적 없는 그래서 전부 다 빼앗고 싶은 것이었다. 그 욕망을 들킨 한태승이 결국 꺼내든 카드는 이미도가 아직도 극복하지 못한 슬픔, 즉 아버지의 죽음이었다."어떻게 아버지를 죽게 만든 사람을 사랑할 수 있냐"는 한태승의 외침은 이미도를 29년 전의 그날로 데려갔다. 유난히도 추웠던 겨울 어느 날, 아버지는 강릉 바다에서 목숨을 잃었다. 이미도의 인생에서 가장 슬펐던 그날, 어린 이미도의 시선 끝엔 젖은 몸에 담요를 두른 어린 남궁호가 있었다.남궁호에게 그날은 12번째 죽은 날이었다. 친모의 무관심과 모진 학대의 고통을 죽음으로 끝내고 싶었지만, 이미도의 아버지가 그를 또 살려냈다. 이부동생 한솔(김동주 분)의 친권 포기를 두고 이미도까지 들먹이며, 너무나도 뻔뻔하게 변호사를 요구하는 친모 최화영(최희진 분)을 보며 남궁호가 "아주아주 사랑하고 감사한 분들을 만난 순간 제일 먼저 느낀 감정이 원망"이라며 주체할 수 없는 울분을 쏟아낸 이유였다.그날 죽지 못했다고 원망한 남궁호와 아버지를 앗아갔다고 원망한 이미도. 서로를 살려온 두 사람의 인연은 그렇게 엄청난 비극에서 시작됐다. 7살의 남궁호와 이미도의 곁에 선 현재의 두 사람이 눈물 어린 시선을 나눈 먹먹한 엔딩은 이들 사이에 연인의 사랑과 가족의 정 그 이상의, 그리고 '다른 연애'로도 가를 수 없는 서사가 있음을 암시했다.남궁호와 이미도가 그 비극을 지나 어떻게 서로의 '히어로'가 됐는지, 앞으로 남은 멜로 서사가 더더욱 기대되는 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 10회는 18일 일요일 밤 9시 20분 방송된다. 국내 방송과 동시에 글로벌 스트리밍 서비스 아마존 프라임 비디오를 통해 전 세계 240여 개국 시청자들에게도 공개된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr