[사진 제공 = KQ엔터테인먼트]
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그룹 에이티즈(ATEEZ)가 전작의 흥행 기세를 이어 한층 강렬한 콘셉트로 컴백한다.

소속사 측은 지난 14일부터 16일까지 공식 SNS를 통해 에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.

에이티즈는 정제되지 않은 쿨한 에너지를 감도 높은 비주얼로 풀어냈다. 오버사이즈 아우터와 빈티지 데님, 레더와 퍼 소재를 믹스한 스트릿 룩으로 자유분방한 무드를 연출했다. 여기에 힘을 뺀 포즈와 무심한 시선으로 꾸미지 않은 듯 자연스러운 매력을 더했다.

흑백의 거친 질감과 차가운 블루 톤, 강렬한 그린 조명은 콘셉트의 분위기를 한층 짙게 만들었다. 에이티즈 멤버들은 각자의 개성이 묻어나는 스타일링과 절제된 표정으로 독특한 아우라를 완성했다.
[사진 제공 = KQ엔터테인먼트]
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에이티즈는 지난 6월 발매한 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5(GOLDEN HOUR : Part.5)'로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 통산 세 번째 1위를 차지했다. 국내에서는 초동 판매량 188만 장을 돌파하며 '커리어 하이'를 경신하기도 했다. 타이틀곡 '배드(BAD)'는 활동이 종료된 후에도 음악방송 1위 행진을 이어가는 등 국내외에서 많은 사랑을 받았다. 내년 1월에는 인천을 시작으로 일본, 유럽, 북미, 남미를 순회하는 월드 투어 '제로 투 올(ZERO TO ALL)' 개최도 확정했다.
[사진 제공 = KQ엔터테인먼트]
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한편, 에이티즈는 오는 19일 선공개 곡 뮤직비디오 스포일러 이미지, 21일 뮤직비디오 티저를 차례로 공개한다. 이어 23일 뮤직비디오를 선공개하며 컴백 열기를 이어갈 예정이다. 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6'는 내달 13일 발매된다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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