[사진 제공 = KQ엔터테인먼트]

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그룹 에이티즈(ATEEZ)가 전작의 흥행 기세를 이어 한층 강렬한 콘셉트로 컴백한다.소속사 측은 지난 14일부터 16일까지 공식 SNS를 통해 에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.에이티즈는 정제되지 않은 쿨한 에너지를 감도 높은 비주얼로 풀어냈다. 오버사이즈 아우터와 빈티지 데님, 레더와 퍼 소재를 믹스한 스트릿 룩으로 자유분방한 무드를 연출했다. 여기에 힘을 뺀 포즈와 무심한 시선으로 꾸미지 않은 듯 자연스러운 매력을 더했다.흑백의 거친 질감과 차가운 블루 톤, 강렬한 그린 조명은 콘셉트의 분위기를 한층 짙게 만들었다. 에이티즈 멤버들은 각자의 개성이 묻어나는 스타일링과 절제된 표정으로 독특한 아우라를 완성했다.에이티즈는 지난 6월 발매한 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5(GOLDEN HOUR : Part.5)'로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 통산 세 번째 1위를 차지했다. 국내에서는 초동 판매량 188만 장을 돌파하며 '커리어 하이'를 경신하기도 했다. 타이틀곡 '배드(BAD)'는 활동이 종료된 후에도 음악방송 1위 행진을 이어가는 등 국내외에서 많은 사랑을 받았다. 내년 1월에는 인천을 시작으로 일본, 유럽, 북미, 남미를 순회하는 월드 투어 '제로 투 올(ZERO TO ALL)' 개최도 확정했다.한편, 에이티즈는 오는 19일 선공개 곡 뮤직비디오 스포일러 이미지, 21일 뮤직비디오 티저를 차례로 공개한다. 이어 23일 뮤직비디오를 선공개하며 컴백 열기를 이어갈 예정이다. 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6'는 내달 13일 발매된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr