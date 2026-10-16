르세라핌 북미투어 / 사진=쏘스뮤직

르세라핌 첫 유럽투어 포스터 / 사진=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 데뷔 후 첫 유럽 투어를 시작한다.르세라핌은 16일(현지시간) 영국 런던 디 O2 아레나에서 '2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN UK & EUROPE'의 첫 공연을 개최한다. 이후 18일 네덜란드 암스테르담, 21일 프랑스 파리, 23일 덴마크 코펜하겐, 26일 독일 베를린으로 이동해 총 5개 도시에서 5회 공연을 펼친다.르세라핌은 소속사 쏘스뮤직을 통해 "유럽에서 단독 공연은 처음이라 설레는 마음이 크다. 오래 기다려주신 팬분들께 즐거운 시간과 특별한 추억을 선물해 드릴 수 있도록 열심히 준비하고 있으니 많은 기대 부탁드린다"고 밝혔다.멤버 카즈하에게는 네덜란드 공연이 남다르게 다가온다. 데뷔 전 네덜란드에서 유학했던 그는 "혼자 지냈던 곳에 르세라핌으로 공연하기 위해 다시 방문한다는 게 감회가 새롭다. 정말 특별한 순간이 될 것 같다"고 말했다.런던 공연은 당초 준비된 1만5000석이 모두 매진되면서 추가 좌석이 개방됐다. 르세라핌은 암스테르담의 지고 돔, 파리의 아코르 아레나, 코펜하겐의 로열 아레나 등 유럽 주요 도시의 대형 공연장에서도 무대에 오른다. 지고 돔은 레이디 가가와 브루노 마스 등이 공연한 곳이며, 아코르 아레나에서는 마돈나 등이 콘서트를 개최한 바 있다.르세라핌은 유럽 음악 시장에서 성과를 거둔 바 있다. 지난 1월 빌보드 프랑스가 발표한 '2025년 프랑스에서 가장 많이 재생된 K팝 그룹' 순위에서 8위를 차지했다. 당시 르세라핌은 프랑스에서 단독 콘서트나 방송 출연 없이 해당 기록을 세웠다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr