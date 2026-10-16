사진제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴 멤버 정한과 조슈아의 미니 1집 'DREAMSCAPE' 발매가 사흘 앞으로 다가왔다.'DREAMSCAPE'는 무의식 속 환상과 현실의 이상이 맞물리는 공간을 테마로 한 앨범이다. 타이틀곡 '12 o'clock'을 포함해 총 7곡을 수록했다. 정한과 조슈아는 고음역 미성과 나른한 톤, 중저음역대를 오가며 보컬 구성을 다양화했다.앞서 공개된 사진과 예고 영상 등 사전 콘텐츠에는 여러 상징적 사물이 활용됐다. 자신의 꼬리를 문 신화 속 뱀 우로보로스를 비롯해 원을 그리며 도는 구름과 기차 등 순환을 의미하는 장치를 지속해서 배치했다. 12시를 가리키는 시계 소품을 통해서는 낮과 밤의 경계가 옅어지는 시점을 시각화했으며, 주요 영상에 등장하는 깃털 장치로 콘셉트 연출을 더했다.트랙 목록은 서사적 흐름에 맞춰 배치됐다. 도입부 격인 'Like you'를 시작으로 낮과 밤을 오가는 모습을 담은 타이틀곡 '12 o'clock'으로 이어진다. 이어 해방감을 다룬 'Outside'와 사랑의 과정을 표현한 'One plus one'을 배치했다.앨범 후반부에는 조슈아의 솔로곡 'Not Personal'과 정한의 솔로곡 '컬러링'을 나란히 실어 개인별 색채를 드러냈다. 꿈에서 깨어나는 순간을 표현한 마지막 트랙 'No looking back'으로 음반 구성을 매듭지었다.오프라인 행사 예매도 빠르게 마감됐다. 앨범 발매를 맞아 오는 20일부터 25일까지 하이브 용산 사옥에서 열리는 팝업 스토어는 예약 시작 직후 전 회차가 마감됐다. 이어 30일부터 다음 달 1일까지 인천 인스파이어 아레나에서 개최되는 'JEONGHAN X JOSHUA JOURNEY INTO DREAMING' 서울 공연 역시 팬클럽 선예매 단계에서 표가 전량 팔렸다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr