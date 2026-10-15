/사진=A2O LITE 공식 유튜브 채널 캡처

댄서 제이블랙이 이수만 A2O엔터테인먼트(이하 A2O) 키 프로듀서가 제작한 신인 걸그룹 A2O 라이트(A2O LITE)의 데뷔곡 안무를 맡았다고 밝혔다.제이블랙은 14일 SNS 계정에 글을 올리고 "A2O 시리, 아이찡 2인 도입부 안무 제작에 참여한 제이블랙입니다"라고 전했다.그는 "크림댄스의 이동규, 최인영이 제작과 트레이닝에 공동 참여해 주셨습니다"라며 "안무 즐감해 주시고 우리 A2O 많은 사랑 부탁드립니다"라고 적었다.제이블랙이 작업에 참여한 A2O 라이트는 이수만 프로듀서가 국내 K팝 시장에 선보인 신인 팀으로, 데뷔곡 'NEON'으로 호응을 얻고 있다. 곡 전반부 구간을 소화한 멤버 아이찡은 무대 퍼포먼스와 보아를 똑닮은 외형으로 이목을 끌었다.'NEON'은 쇼케이스 무대 이후 숏폼 플랫폼과 온라인 커뮤니티를 중심으로 반응을 모으면서, 음악방송 출연 전부터 음원 차트 상위권에 안착했다.한편, 지난 13일 오후 6시 발매된 'NEON'은 공개 약 29시간 만인 14일 오후 11시 멜론 메인 차트인 'TOP100' 1위에 이름을 올렸다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr