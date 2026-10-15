그룹 아이브 멤버 장원영이 행사장에 참석해 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=장원영 SNS

사진=장원영 SNS

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그룹 아이브 멤버 장원영이 놀라운 비율을 뽐냈다.장원영은 지난 14일 자신의 인스타그램에 "Officially in my F1 era🏎️❤️‍🔥"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 싱가포르에서 열린 세계 최고 권위의 자동차 경주 대회인 포뮬러 원(F1) 월드 챔피언십 행사에 참석한 모습. 배우 정해인과 가수 정용화가 함께였다.특히 장원영은 단화를 착용하고도 큰 기와 놀라운 비율을 뽐내 눈길을 끌었다. 해당 게시물에는 1988년생으로 동갑내기인 정해인과 가수 지드래곤이 '좋아요'를 누르기도 했다.한편, 장원영이 속한 그룹 아이브는 오는 26일 다섯 번째 미니앨범 'Looks Can Kill'을 발매하고 가요계 컴백을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr