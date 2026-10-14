그룹 레드벨벳 웬디 / 사진제공=어센드

그룹 레드벨벳의 웬디가 오는 11월 새 앨범을 발표한다.소속사 어센드는 14일 웬디가 11월 신보 발매를 준비 중이라고 밝혔다. 지난해 9월 발표한 세 번째 미니앨범 'Cerulean Verge' 이후 약 1년 2개월 만이다. 구체적인 발매일과 앨범 구성은 아직 공개되지 않았다.웬디는 지난해 발매한 'Cerulean Verge'에서 타이틀곡 'Sunkiss'를 포함한 총 6곡을 선보였다. 2021년 첫 솔로 앨범 'Like Water'로 솔로 활동을 시작한 이후 'Wish You Hell' 등을 발표했으며, 드라마 OST에도 꾸준히 참여해 왔다.지난해에는 솔로 월드투어 'W:EALIVE'를 개최했다. 최근에는 대만 타이베이 뮤직 센터에서 열린 'Disney Hits LIVE!'에 특별 게스트로 출연해 '뮬란', '겨울왕국', '하이 스쿨 뮤지컬' 등의 수록곡을 불렀다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr