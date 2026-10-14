그룹 세븐틴 정한X조슈아 / 사진제공=플레디스 엔터테인먼트
그룹 세븐틴 정한X조슈아 / 사진제공=플레디스 엔터테인먼트
그룹 세븐틴의 정한과 조슈아가 첫 유닛 앨범 발매를 앞두고 수록곡 일부를 공개했다.

정한과 조슈아는 14일 0시 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널과 세븐틴 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 'DREAMSCAPE'의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다. 영상에는 타이틀곡을 포함한 총 7곡의 음원 일부가 담겼다.

타이틀곡 '12 o'clock'은 1970~1980년대 디스코와 펑크 음악의 영향을 받은 곡이다. 반복해서 나타났다 사라지는 상대를 계속 찾아가는 내용을 가사에 담아 꿈과 현실의 경계를 표현했다.

앨범에는 하우스 장르의 'Like You', 베이스 라인을 강조한 'Outside', R&B와 소울을 기반으로 한 'One Plus One' 등 서로 다른 장르의 곡들이 수록됐다. 조슈아의 솔로곡 'Not Personal'에는 얼터너티브 록 요소가, 정한의 솔로곡 '컬러링(Coloring)'에는 일렉트로 하우스 요소가 사용됐다. 마지막 트랙 'No Looking Back'은 밴드 사운드를 중심으로 구성됐다.
그룹 세븐틴 정한X조슈아 하이라이트 메들리./ 사진제공=플레디스 엔터테인먼트
그룹 세븐틴 정한X조슈아 하이라이트 메들리./ 사진제공=플레디스 엔터테인먼트
하이라이트 메들리 영상은 내레이션과 함께 하늘, 도시 풍경, 야경 등이 차례로 바뀌는 방식으로 제작됐다. 꿈과 현실이 교차한다는 앨범의 주제를 영상에도 반영했다.

정한과 조슈아의 첫 번째 미니앨범 'DREAMSCAPE'는 오는 19일 발매된다.

윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr

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