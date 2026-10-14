그룹 세븐틴 정한X조슈아 / 사진제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴 정한X조슈아 하이라이트 메들리./ 사진제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴의 정한과 조슈아가 첫 유닛 앨범 발매를 앞두고 수록곡 일부를 공개했다.정한과 조슈아는 14일 0시 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널과 세븐틴 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 'DREAMSCAPE'의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다. 영상에는 타이틀곡을 포함한 총 7곡의 음원 일부가 담겼다.타이틀곡 '12 o'clock'은 1970~1980년대 디스코와 펑크 음악의 영향을 받은 곡이다. 반복해서 나타났다 사라지는 상대를 계속 찾아가는 내용을 가사에 담아 꿈과 현실의 경계를 표현했다.앨범에는 하우스 장르의 'Like You', 베이스 라인을 강조한 'Outside', R&B와 소울을 기반으로 한 'One Plus One' 등 서로 다른 장르의 곡들이 수록됐다. 조슈아의 솔로곡 'Not Personal'에는 얼터너티브 록 요소가, 정한의 솔로곡 '컬러링(Coloring)'에는 일렉트로 하우스 요소가 사용됐다. 마지막 트랙 'No Looking Back'은 밴드 사운드를 중심으로 구성됐다.하이라이트 메들리 영상은 내레이션과 함께 하늘, 도시 풍경, 야경 등이 차례로 바뀌는 방식으로 제작됐다. 꿈과 현실이 교차한다는 앨범의 주제를 영상에도 반영했다.정한과 조슈아의 첫 번째 미니앨범 'DREAMSCAPE'는 오는 19일 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr