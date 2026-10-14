그룹 싸이커스/사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 싸이커스(xikers)가 새 앨범의 두 번째 콘셉트 이미지를 선보였다.소속사 KQ엔터테인먼트는 지난 12일부터 14일까지 공식 SNS 채널에 싸이커스의 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링(ROUTE ZERO : The CALLING)' 두 번째 콘셉트 포스터를 올렸다.포스터 속 싸이커스는 올이 풀린 옷감과 데님, 쇠사슬 장식 등을 활용한 자유로운 착장으로 등장해 도깨비를 연상시켰다. 멤버들은 반항적인 시선으로 카메라를 응시하며 포즈를 취했다.배경에는 뿔과 가시 형태를 띤 대형 조형물이 배치됐다. 이번 이미지는 도깨비로 변해가는 과정을 한 화면에 담아낸 구성으로, 그림자 연출을 통해 멤버들의 변화를 시각화했다. 개별 컷에서는 그런지 룩에 민속적 요소를 섞은 의상을 착용했다.검은색 계열 의상으로 정돈된 구성을 취했던 1차 콘셉트 포스터와 달리, 이번 2차 포스터에서는 풀어헤쳐진 스타일링을 전면에 내세웠다.싸이커스의 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링'은 오는 11월 2일 오후 6시 음원 사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr