소속사 제공

가수 이은상이 다채로운 매력의 새 앨범 콘셉트 포토와 감성적인 에세이를 공개했다.소속사 측은 이은상의 공식 채널들을 통해 오는 21일 발매되는 첫 번째 솔로 EP '꿈의 정원'의 세 가지 버전 콘셉트 포토와 카드 에세이를 순차적으로 게재했다.콘셉트 포토는 '이노센트(INNOCENT)', '플로우(FLOW)', '블룸(BLOOM)' 총 세 가지 버전으로 구성됐다. 이은상은 맑고 순수한 매력이 돋보이는 이노센트 버전부터 부드러우면서도 깊이 있는 눈빛이 인상적인 플로우 버전, 신비롭고 몽환적인 분위기를 자아내는 블룸 버전까지 각기 다른 무드를 완벽하게 소화했다.콘셉트 포토와 함께 공개된 세 편의 카드 에세이 역시 눈길을 끌었다. 각각 '일몰', '꿈', '청춘'을 주제로 한 에세이에는 이은상의 내면과 감성을 담아낸 서정적인 문구들이 담겨 있다.세 가지 콘셉트와 유기적으로 연결돼 새 앨범 '꿈의 정원'이 품고 있는 이야기에 대한 궁금증을 더했다.이 가운데 이은상과 평소 두터운 친분을 이어오고 있는 엑스원 출신 손동표가 공개된 게시물에 "아 벌써 좋아"라는 댓글을 남기며 응원을 전해 눈길을 끌었다. 이은상의 새 앨범을 향한 관심이 이어지는 가운데, 그가 선보일 새로운 음악과 이야기에 대한 기대감도 높아지고 있다.한편, 이은상의 새 앨범 '꿈의 정원'은 오는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트들을 통해 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr