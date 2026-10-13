가수 이은상이 다채로운 매력의 새 앨범 콘셉트 포토와 감성적인 에세이를 공개했다.
소속사 측은 이은상의 공식 채널들을 통해 오는 21일 발매되는 첫 번째 솔로 EP '꿈의 정원'의 세 가지 버전 콘셉트 포토와 카드 에세이를 순차적으로 게재했다.
콘셉트 포토는 '이노센트(INNOCENT)', '플로우(FLOW)', '블룸(BLOOM)' 총 세 가지 버전으로 구성됐다. 이은상은 맑고 순수한 매력이 돋보이는 이노센트 버전부터 부드러우면서도 깊이 있는 눈빛이 인상적인 플로우 버전, 신비롭고 몽환적인 분위기를 자아내는 블룸 버전까지 각기 다른 무드를 완벽하게 소화했다.
콘셉트 포토와 함께 공개된 세 편의 카드 에세이 역시 눈길을 끌었다. 각각 '일몰', '꿈', '청춘'을 주제로 한 에세이에는 이은상의 내면과 감성을 담아낸 서정적인 문구들이 담겨 있다.
세 가지 콘셉트와 유기적으로 연결돼 새 앨범 '꿈의 정원'이 품고 있는 이야기에 대한 궁금증을 더했다.
이 가운데 이은상과 평소 두터운 친분을 이어오고 있는 엑스원 출신 손동표가 공개된 게시물에 "아 벌써 좋아"라는 댓글을 남기며 응원을 전해 눈길을 끌었다. 이은상의 새 앨범을 향한 관심이 이어지는 가운데, 그가 선보일 새로운 음악과 이야기에 대한 기대감도 높아지고 있다.
한편, 이은상의 새 앨범 '꿈의 정원'은 오는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트들을 통해 공개된다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
소속사 측은 이은상의 공식 채널들을 통해 오는 21일 발매되는 첫 번째 솔로 EP '꿈의 정원'의 세 가지 버전 콘셉트 포토와 카드 에세이를 순차적으로 게재했다.
콘셉트 포토는 '이노센트(INNOCENT)', '플로우(FLOW)', '블룸(BLOOM)' 총 세 가지 버전으로 구성됐다. 이은상은 맑고 순수한 매력이 돋보이는 이노센트 버전부터 부드러우면서도 깊이 있는 눈빛이 인상적인 플로우 버전, 신비롭고 몽환적인 분위기를 자아내는 블룸 버전까지 각기 다른 무드를 완벽하게 소화했다.
콘셉트 포토와 함께 공개된 세 편의 카드 에세이 역시 눈길을 끌었다. 각각 '일몰', '꿈', '청춘'을 주제로 한 에세이에는 이은상의 내면과 감성을 담아낸 서정적인 문구들이 담겨 있다.
세 가지 콘셉트와 유기적으로 연결돼 새 앨범 '꿈의 정원'이 품고 있는 이야기에 대한 궁금증을 더했다.
이 가운데 이은상과 평소 두터운 친분을 이어오고 있는 엑스원 출신 손동표가 공개된 게시물에 "아 벌써 좋아"라는 댓글을 남기며 응원을 전해 눈길을 끌었다. 이은상의 새 앨범을 향한 관심이 이어지는 가운데, 그가 선보일 새로운 음악과 이야기에 대한 기대감도 높아지고 있다.
한편, 이은상의 새 앨범 '꿈의 정원'은 오는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트들을 통해 공개된다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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