엑스디너리 히어로즈 / 사진=JYP엔터테인먼트

엑스디너리 히어로즈 / 사진=JYP엔터테인먼트

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밴드 엑스디너리 히어로즈가 청춘의 설렘과 불안을 담은 새 앨범으로 돌아온다.엑스디너리 히어로즈는 12일 새 미니 앨범 'IMPULSE'(임펄스)와 타이틀곡 'Obsessed with Youth'(업세스트 위드 유스)를 발매한다. 정수, 가온, 오드, 준한, 주연은 '욕망'과 '충동'을 키워드로 청춘이 마주하는 감정을 음악에 담았다.이번 앨범은 빛나는 순간뿐 아니라 불안하고 흔들리는 시간에도 주목한다. 설렘과 갈망, 긍정과 불안이 교차하는 과정에서 자신의 감정을 받아들이고 스스로 나아갈 방향을 찾겠다는 메시지를 전한다.앨범에는 타이틀곡을 비롯해 'Give Up The Ghost'(기브 업 더 고스트), 'Slashhh!'(슬래시!), 'u and me in arguments'(유 앤 미 인 아규먼츠), 'You Right There'(유 라이트 데어), 'Love in dystopia'(러브 인 디스토피아), 'Breathe in, Breathe out'(브리드 인, 브리드 아웃) 등 총 7곡이 실린다. 멤버들은 작사·작곡 등으로 여러 곡의 크레디트에 이름을 올리며 앨범 제작에 참여했다.엑스디너리 히어로즈는 그간 다양한 장르를 밴드 사운드에 접목하며 음악의 폭을 넓혀왔다. 신보에서도 강렬한 밴드 연주와 섬세한 어쿠스틱 편곡을 아우르며 서로 다른 감정의 결을 표현한다.'욕망'을 키워드로 사람이 가지고 있는 다양한 감정들을 음악으로 표현해 보고 싶었습니다. 긍정적이든 부정적이든, 어떤 감정이 찾아오더라도 있는 그대로를 받아들이고 스스로의 마음을 부정하지 않았으면 한다는 메시지를 전하고 싶었어요. 앨범을 발표할 때마다 색다른 비주얼을 선보이기 위해 고민하는데요. 이번에는 한층 깊어진 분위기와 성숙한 매력을 담아냈습니다. 음악적으로도, 스타일적인 면에서도 이전보다 세련된 변화를 느끼실 수 있을 거예요. 많은 기대 부탁드립니다.희망으로 가득한 벅찬 마음과 그 속에 공존하는 불안감이 가장 크게 와닿았어요. 지금보다 더 성장하고 싶다는 열망도 느낄 수 있었고요. 꿈꾸는 미래에 닿기 위해 현재의 모든 순간을 기꺼이 쏟아붓는 듯한 곡이에요. 복합적인 감정이 담겨 있는 만큼 리스너 분들도 공감해 주시면 좋겠어요.지금의 저희 역시 타이틀곡처럼 상반된 감정 사이에서 흔들리는 청춘을 지나고 있기에 깊이 몰입해 작업할 수 있었어요. 전작보다 청량하고 밝은 무드를 담아낸 만큼, 각자의 연주와 보컬이 가진 에너지를 자연스럽게 살리는 데 집중했습니다. 완벽하게 다듬어진 모습보다는 다소 서툴더라도 이 시기에만 경험할 수 있는 감정을 오롯이 드러내는 것이 가장 잘 표현하는 방법인 것 같아서요. 무대에서도 진솔함이 관객분들께 닿을 수 있도록 매 순간의 감정과 열기를 가감 없이 보여드리려 해요.'You Right There' 작업 당시 "you right there"가 나왔을 때 "이건 됐다"라는 확신이 들더라고요. 곡의 핵심이 되는 테마를 마침내 완성했다는 생각에 마음이 놓였어요.저는 'You Right There'의 "I wanna hear your voice, calling my name" 파트를 정말 좋아해요. 또 가사에 반전을 넣으면 듣는 분들께서 재밌게 들으실 수 있을 것 같다는 생각에 'If i could'를 넣어봤는데요. 여운을 느끼실 수 있는 포인트가 되길 바라요.타이틀곡 'Obsessed with Youth'에서 "스쳐 간 모든 계절이 낭비된 모든 젊음이 Keep me alive, yeah So I wanna be obsessed with youth"가 청춘이 지닌 감성을 가장 잘 담아낸 가사라 특히 애정이 가는 구절이에요. 'Breathe in, Breathe out'은 처음에는 굉장히 웅장한 분위기의 곡이었는데 어쿠스틱 편곡으로 재해석하면서 한층 섬세하고 매력적인 색채를 갖게 됐어요.'Give Up The Ghost'요. 특유의 세련되고 웅장한 분위기에 저희의 강렬한 에너지가 더해졌을 때 어떤 시너지가 탄생할지 기대가 커요. 팬분들께서도 그 매력을 함께 느껴주시면 좋겠어요.폭발적인 밴드 사운드가 돋보이는 헤비 록 트랙인 'u and me in arguments'인데요. 개인적으로도 정말 좋아하는 스타일이라 팬분들은 어떻게 들어주실지 무척 궁금해요.'You Right There'의 반응이 기대돼요. 숨 돌릴 틈 없이 휘몰아치는 전개가 인상적인 곡이에요. 이번 앨범에서도 많은 분의 취향을 사로잡을 수 있는 트랙이라고 생각해요.'u and me in arguments'요. 마이너한 분위기에 거친 디스토션이 더해져 에너지가 굉장히 강렬하거든요. 날카롭고 묵직한 질감의 음악을 좋아하시는 분들이 많은 만큼, 반갑게 들어주실 것 같아요.'Give Up The Ghost'. 처음부터 라이브 무대를 염두에 두고 탄생한 음악처럼 느껴질 정도입니다. 공연장에서 직접 들려드렸을 때의 현장감과 뜨거운 에너지를 빨리 나누고 싶어요.롤라팔루자 시카고부터 영국 록 밴드 MUSE 내한 공연 오프닝 무대, 록 페스티벌 등 관객분들과 함께한 모든 무대의 순간이 기억에 남아요. 특히 롤라팔루자 시카고는 해외에서 처음으로 서본 대규모 페스티벌이자 오랫동안 꿈꿔온 무대라 정말 뜻깊었어요. 그날의 벅찬 감동과 행복은 지금도 생생하게 남아있어요. 아직까지 롤라팔루자 티셔츠를 즐겨 입을 만큼 소중한 추억이에요.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr