7일 새 앨범을 내고 컴백하는 가수 이오욱/사진 = 뮤직팜 제공

7일 새 앨범을 내고 컴백하는 가수 이오욱/사진 = 뮤직팜 제공

JTBC 오디션 프로그램 '싱어게인4 - 무명가수전'에서 65호 가수로 출연해 최종 우승한 이오욱이 신보를 발표한다.이오욱은 7일 오후 6시 신보 '너에 대한 모든 것'을 발매하고 본격적인 음악 활동에 나선다.이오욱은 '싱어게인4'에서 정통 록발라드에 강점을 지닌 보컬로 주목받았다. 우승 이후 김동률, 이적, 존박 등이 소속된 뮤직팜엔터테인먼트와 전속 계약을 체결했고, 전국 6개 도시 투어 콘서트도 진행했다.그는 밴드 LOW의 보컬이자 기타리스트로도 활동해왔다. Beautiful Mint Life, 동두천 락 페스티벌, Asia Top Artist Festival 등 여러 페스티벌 무대에 오르며 라이브 경험을 쌓았다.신보 '너에 대한 모든 것'에는 동명의 타이틀곡과 수록곡 '별똥별'이 담겼다.타이틀곡 '너에 대한 모든 것'은 프로듀싱 팀 로코베리의 곡을 이오욱의 색깔로 재해석한 리메이크곡이다. 원곡의 담담한 분위기를 바탕으로 이오욱의 고음과 가창력을 부각하는 방향으로 편곡했다.원곡자인 로코베리가 총프로듀서로 참여했으며, 기타리스트 박신원과 작곡가 이유진이 편곡에 힘을 보탰다.수록곡 '별똥별'은 이오욱이 직접 작사·작곡했다. 이오욱은 곡에 대해 "꿈을 향해 간다는 건 좌절과 실패, 버팀의 연속이지만 그럼에도 나아감의 반복인 것 같다"며 "저의 20대, 희미하지만 반짝임을 잃지 않았던 바람을 담은 노래"라고 설명했다.'싱어게인4' 우승 이후 활동 폭을 넓혀온 이오욱의 신보 '너에 대한 모든 것'은 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr