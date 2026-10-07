그룹 엔시티 위시 / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 엔시티 위시(NCT WISH)가 네 번째 미니앨범 'I SPY'에서 R&B 장르의 수록곡 2곡을 선보인다.수록곡 'Hubble Time'은 그루브를 기반으로 멤버들의 보컬에 초점을 맞춘 R&B 곡이다. KENZIE가 작사를 맡았으며, 우주의 나이를 추정하는 데 사용되는 천문학적 개념인 '허블 타임'을 사랑에 빗대어 표현했다.또 다른 수록곡 '꿈결 (Like A Dream)'은 카펜터스(The Carpenters)의 'Close to You'를 샘플링한 R&B 발라드다. 원곡의 멜로디를 바탕으로 여러 악기 사운드를 더했다.가사에는 함께 보낸 시간을 꿈에 빗대어 돌아보는 내용과 하루의 끝에서 상대가 좋은 꿈을 꾸기를 바라는 마음을 담았다.앞서 공개된 'We Own This Street', 'UPGRADE', 'Super Major'가 힙합과 일렉트로닉, 팝 댄스 장르를 기반으로 했다면 이번 두 곡은 R&B를 중심으로 구성됐다.엔시티 위시의 네 번째 미니앨범 'I SPY'에는 동명의 타이틀곡을 포함해 총 6곡이 수록되며 오는 12일 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr