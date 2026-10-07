그룹 트와이스 나연과 브라질 DJ 알록. / 사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스(TWICE) 나연이 '2026 EDC 코리아'에 깜짝 등장해 브라질 DJ 알록(Alok)과 신곡 무대를 처음 선보였다.나연은 지난 4일 인천 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 열린 '2026 일렉트릭 데이지 카니발 코리아(EDC 코리아)'에서 알록의 공연 도중 무대에 올랐다. 두 사람은 지난 2일 발매한 컬래버레이션곡 'Bye Bye Inhibitions'(바이 바이 인히비션스)를 함께 공연했다.'Bye Bye Inhibitions'는 나연의 보컬과 알록의 일렉트로닉 사운드를 결합한 곡으로, 망설임을 내려놓고 지금 이 순간을 즐기자는 내용을 담았다.앞서 알록은 지난 9월 '록 인 리오(Rock in Rio)' 공연에서 나연의 녹음된 보컬이 포함된 'Bye Bye Inhibitions'를 먼저 공개했다. 이후 음원이 정식 발매됐고, EDC 코리아에서는 나연이 직접 등장하면서 두 사람이 처음으로 한 무대에서 이 곡을 선보였다.지난 2일 공개된 'Bye Bye Inhibitions'는 발매 이후 브라질, 멕시코, 튀르키예, 태국 등 여러 지역의 아이튠즈 톱 송 차트에 진입했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr