미야오 'GO HARD' MV 티저 / 사진=더블랙레이블

미야오 'GO HARD' MV 티저 / 사진=더블랙레이블

그룹 미야오(MEOVV)가 신곡 뮤직비디오 티저를 선보였다.소속사 더블랙레이블은 7일 공식 SNS에 새 싱글 'GO HARD'의 뮤직비디오 티저를 게시했다. 약 15초 분량의 영상에는 수인·가원·안나·나린·엘라 다섯 멤버의 모습과 신곡 음원 일부가 담겼다.멤버들은 흰 셔츠와 넥타이, 검은 재킷에 베레모와 망사 베일을 더한 스쿨룩을 선보였다. 책상에 얼굴을 기댄 모습부터 계단에 앉거나 창밖을 바라보는 장면까지 차분한 표정과 시선이 영상의 분위기를 이끈다.캐주얼한 차림으로 함께 시간을 보내는 모습도 담겼다. 강가에 나란히 앉아 서로의 어깨를 감싸거나 한 멤버의 어깨에 다른 멤버가 머리를 기대는 장면은 다섯 사람의 친밀한 관계를 보여준다. 손을 맞잡고 달리던 멤버들이 얼굴을 가린 베일을 벗어던지는 장면도 이어진다.미야오의 새 싱글 'GO HARD'는 오는 12일 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr