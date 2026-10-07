미야오 'GO HARD' MV 티저 / 사진=더블랙레이블
미야오 'GO HARD' MV 티저 / 사진=더블랙레이블
그룹 미야오(MEOVV)가 신곡 뮤직비디오 티저를 선보였다.

소속사 더블랙레이블은 7일 공식 SNS에 새 싱글 'GO HARD'의 뮤직비디오 티저를 게시했다. 약 15초 분량의 영상에는 수인·가원·안나·나린·엘라 다섯 멤버의 모습과 신곡 음원 일부가 담겼다.

멤버들은 흰 셔츠와 넥타이, 검은 재킷에 베레모와 망사 베일을 더한 스쿨룩을 선보였다. 책상에 얼굴을 기댄 모습부터 계단에 앉거나 창밖을 바라보는 장면까지 차분한 표정과 시선이 영상의 분위기를 이끈다.
미야오 'GO HARD' MV 티저 / 사진=더블랙레이블
미야오 'GO HARD' MV 티저 / 사진=더블랙레이블
캐주얼한 차림으로 함께 시간을 보내는 모습도 담겼다. 강가에 나란히 앉아 서로의 어깨를 감싸거나 한 멤버의 어깨에 다른 멤버가 머리를 기대는 장면은 다섯 사람의 친밀한 관계를 보여준다. 손을 맞잡고 달리던 멤버들이 얼굴을 가린 베일을 벗어던지는 장면도 이어진다.

미야오의 새 싱글 'GO HARD'는 오는 12일 오후 6시 발매된다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

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