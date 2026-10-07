세븐틴 정한, 조슈아 / 사진=텐아시아 DB

세븐틴 정한X조슈아 미니 1집 트랙리스트 / 사진=플레디스 엔터테인먼트(하이브)

그룹 세븐틴의 새 유닛 정한X조슈아가 꿈과 현실의 경계를 오가는 신곡 '12 o'clock'을 선보인다.정한X조슈아는 7일 0시 세븐틴 공식 SNS를 통해 미니 1집 'DREAMSCAPE'의 트랙리스트를 공개했다. 앨범에는 타이틀곡 '12 o'clock'을 비롯해 'Like you', 'Outside', 'One plus one', 'Not personal (JOSHUA Solo)', '컬러링 (JEONGHAN Solo)', 'No looking back' 등 7곡이 수록된다.타이틀곡 '12 o'clock'은 낮과 밤의 12시를 넘나들며 꿈속의 누군가를 뒤쫓는 두 사람의 이야기를 그린다. 세븐틴과 꾸준히 작업해 온 프로듀서 겸 아티스트 범주(BUMZU)가 작사와 작곡에 참여했다. 앞서 공개된 앨범 트레일러에도 12시를 가리키는 시계가 반복해서 등장해 신곡과의 연관성을 암시했다.두 멤버의 음악적 색깔을 담은 솔로곡도 수록됐다. 정한은 직접 작사에 참여한 '컬러링 (JEONGHAN Solo)'을 통해 자신만의 감성을 드러낸다. 조슈아는 'Not personal (JOSHUA Solo)'의 작사·작곡을 맡았으며, 마지막 트랙 'No looking back'의 크레디트에도 이름을 올렸다.오는 19일 발매되는 'DREAMSCAPE'는 잠든 사이 떠오르는 무의식의 환상과 현실에서 이루고 싶은 이상이 맞닿는 순간을 담은 앨범이다. 자신의 꼬리를 물고 끊임없이 순환하는 고대 신화 속 우로보로스(Ouroboros)를 모티프로 삼아 두 개의 꿈이 교차하고 충돌하는 과정을 음악으로 표현했다.정한X조슈아는 앨범 발매 이후 6개 도시를 도는 단독 투어 'JEONGHAN X JOSHUA JOURNEY INTO [DREAMING]'에 나선다. 오는 31일과 다음 달 1일 인천 인스파이어 아레나에서 투어의 막을 올린 뒤 사이타마, 마카오, 타이베이, 부산, 홍콩에서 공연을 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr