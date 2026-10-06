에이티즈 민기/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 에이티즈(ATEEZ)의 민기가 드라마 '너에게 다이브'의 OST 작업에 참여했다.6일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 디즈니+, 채널A 드라마 '너에게 다이브'의 두 번째 OST '어디에 있어'가 발매된다. 민기는 이 곡의 가창과 프로듀싱을 맡았다.'어디에 있어'는 모던 팝 펑크 장르의 곡이다. 혼란스러운 상황에서도 소중한 마음을 놓지 않고 나아가려는 여정을 그렸다. 일렉기타 리프를 앞세운 사운드로 흔들리는 순간에도 멈추지 않고 달려가는 인물들의 에너지를 표현했다.후렴구 '꿈은 어디에 있어'는 길을 잃고 헤매는 순간에도 스스로에게 던지는 질문이다. 끝내 꿈을 향해 나아가고 싶은 마음도 담겨 있다.민기는 에이티즈(ATEEZ) 멤버로서 무대와 음악 작업을 이어 왔다. 이번 OST에서는 가창은 물론 작사와 작곡, 편곡까지 직접 맡았다. 완성된 '어디에 있어'는 소중한 사람을 구하기 위해 다시 한번 용기를 내는 극 중 이야기에 쓰일 예정이다.지난달 26일 첫 공개된 '너에게 다이브'는 첫사랑 구출 로맨스다. 쌍둥이 남매 윤하나와 윤하루가 오래된 캠코더를 통해 과거로 돌아갈 수 있다는 사실을 알게 된다. 두 사람은 첫사랑 정우재를 되살리기 위해 시간을 거슬러 올라간다. 극은 과거와 현재를 오가며 전개된다.한편 민기가 가창과 프로듀싱에 참여한 '너에게 다이브' 두 번째 OST '어디에 있어'는 6일 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트에서 들을 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr