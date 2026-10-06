그룹 엔시티 위시 / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 엔시티 위시(NCT WISH)가 네 번째 미니앨범 'I SPY'에 수록되는 신곡 3곡의 정보를 공개했다.오는 12일 발매되는 'I SPY'에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 'We Own This Street'(위 온 디스 스트리트), 'UPGRADE'(업그레이드), 'Super Major'(슈퍼 메이저) 등 총 6곡이 수록된다.'We Own This Street'는 묵직한 비트를 활용한 힙합 기반 얼터너티브 팝 곡이다. 반복되는 도시의 일상을 벗어나 자신들만의 방식으로 거리를 바꾸겠다는 내용을 가사에 담았다.'UPGRADE'는 일렉트로닉 기반의 업템포 곡으로, 앞서 미니 3집 수록곡 'Videohood'(비디오후드)에서 선보인 게임 속 세계라는 설정을 이어간다. 이번에는 기존의 한계를 깨고 새로운 세계를 여는 '버그'에 자신들을 빗댔다.'Super Major'는 신스 사운드를 앞세운 팝 댄스곡이다. 예측하기 어려운 미래에도 자신의 가능성을 믿고 앞으로 나아가자는 내용을 다룬다.엔시티 위시의 네 번째 미니앨범 'I SPY'는 오는 12일 오후 6시 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr