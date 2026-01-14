사진=텐아시아DB
코미디언 이수지가 자신의 매력과 장점을 어필하며 대세 코미디언다운 존재감을 드러냈다.

지난 13일 유튜브 '신여성'에는 '매력 넘치는 사람 특 [신여성] EP.15 나만의 매력 찾기 (w. 이수지)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이수지는 자신의 매력에 대해 "외모나 성격 어디에도 단점이 없다고 생각하는 자신감에 있는 것 같다"고 말했다. 또 이수지는 자신의 외모에 대해 "흐리멍덩하게 생겼다"고 자평하면서도 "개그맨 하기 너무 좋은 얼굴이다. 다양한 캐릭터로 변신하기 좋은 것 같다"고 소신 발언했다.
사진='신여성' 캡처
그는 "좋은 것만 기억하고 나쁜 건 까먹는다. 잠겨있거나 얽매지 않고 다른 곳에서 밝은 면을 찾는다"고 긍정적인 성격에 대해서도 어필했다. 교사를 준비하며 자존감이 많이 떨어진 20대 구독자의 사연을 듣고 "나를 있는 그대로 받아들이고 먼저 나를 사랑해야 아이들도 사랑할 수 있다"고 조언을 들려주기도 했다.

이날 이수지는 이경실, 조혜련을 향해 "가끔 힘든 일이 있어도 웃겨야 하는 순간들이 올 때마다 '이걸 개그우먼 선배들은 다 겪었을 텐데. 이 순간을 어떻게 헤쳐 나갔을까' 많이 생각한다"며 "존재만으로 든든하다고 느껴지는 선배들이 계속 잘 버텨줬으면 좋겠다"고 존경심을 드러냈다.

이경실은 "이수지 씨가 내가 출연한 '랑데뷰미용실' 콘텐츠가 올라간 뒤에 '선배님 덕분 구독자가 100만을 넘었다'고 문자를 보내줬다"며 평소 이수지의 사람들을 대하는 진심과 태도에 대해 언급했다.
사진='신여성' 캡처
이수지는 코미디언의 꿈을 꾸기 시작한 학창 시절에 대해서도 들려줬다. 이수지는 "고등학교 1학년 때 담임 선생님이 '7분 정도 시간 줄 테니 강당에서 웃겨보라'고 해서 무대에 처음 올랐는데 너무 재미있더라. 그때 개그맨이 되고 싶다고 처음 생각했다"며 코미디언이 꿈꾸게 된 이유를 밝혔다.

'신여성'에서 이수지는 '랑데뷰미용실' 촬영 비하인드와 출산 후 에겐녀에서 테토녀로 바뀌며 테겐녀가 됐다는 이야기, 코미디언의 꿈을 꾸며 20대 영화관에서 알바하던 시절에 경험한 유쾌한 에피소드, 공채 개그맨 시험 당시 보여줬던 개인기 등 솔직한 이야기를 아낌없이 들려줬다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

