나태주, K트롯 아티스트상 수상 [TV10]

가수 나태주가 29일 서울 영등포구 여의도동 국회의원회관 대회의실에서 열린 '제25회 대한민국 한류연예대상' 시상식에 참석했다.대한민국 베스트브랜드협회 주최, 브랜드가치연구소 주관으로 진행된 ‘2025 대한민국 한류연예대상’은 소비자들로부터 사랑과 신뢰를 받아온 영화, 드라마, 가요 등 각분야 스타들의 공로를 인정하고 축하하는 대규모 시상식이다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr