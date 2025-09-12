사진=텐아시아DB

사진=MBN·채널S

사진=MBN·채널S

'전현무계획2'에 '먹친구' 이세희가 출연하며, 곽튜브가 '전현무 장가보내기' 프로젝트를 가동했다. 앞서 곽튜브는 오는 10월 5세 연하의 비연예인과 결혼식을 올린다고 발표했다.12일(오늘) 밤 9시 10분 방송하는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획2'(MBN·채널S 공동 제작) 46회에서는 충북 청주에 뜬 전현무-곽튜브(곽준빈)와 '먹친구' 이세희가 먹방과 연애 토크로 환상 케미를 내뿜는 현장이 펼쳐진다.세 사람은 청주에서만 맛볼 수 있는 '돼지 울대 찌개'를 영접해, 땀까지 뻘뻘 흘리며 역대급 먹방을 선보인다. '울대'라는 난이도 있는 음식을 맛있게 먹는 '먹방 여신' 이세희의 모습에, 전현무는 "사실 세희 씨가 가장 예쁘다는 셋째 딸이다"라며 가족 이야기를 꺼낸다. 이세희는 "우리 집이 네 자매인데, 저보다 언니들이 인기가 더 많았다"고 털어놓는다.그러자 곽튜브는 "혹시 언니들이 결혼하셨냐?"고 묻고, 이세희는 "모두 안 했다"고 답한다. 희망적인(?) 발언에 곽튜브는 "그럼 '확신의 형부상' 현무 형을 소개해줄 수 있냐?"며 소개팅 주선을 요청한다. 과연 이세희가 곽튜브의 부탁에 어떤 반응을 보일지 관심이 쏠리는 가운데, 곽튜브는 한발 더 나아가 "형부 말고 본인은 (전현무에 대해) 어떻게 생각하는지?"라고 돌직구 질문까지 투척한다.대환장 케미 속, 전현무는 "세희한테 공식적으로 부탁하고 싶은 게 있다"며 조심스럽게 입을 뗀다. 그런가 하면, 이세희 역시 "저의 롤모델은 서현진 선배님"이라며 어디서도 터놓지 않은 속마음을 꺼내는데, 세 사람의 솔직하면서도 유쾌한 케미가 빵빵 터지는 먹트립에 궁금증이 커진다.전현무-곽튜브-이세희가 뭉친 충북 청주에서의 먹트립은 12일(오늘) 밤 9시 10분 방송하는 '전현무계획2' 46회에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr