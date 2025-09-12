/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=tvN ‘핸썸가이즈’

tvN '핸썸가이즈'가 시청률 1위를 수성했다.지난 11일(목) 방송된 tvN '핸썸가이즈' 49회에서는 '에어컨 부족'에 이어 '물 부족' 미션을 받고 멘붕에 빠졌던 차태현-김동현-이이경-신승호-오상욱이 탄탄한 팀워크를 발휘해 부족 탈출에 성공하는 모습이 흥미진진하게 그려졌다. 이와 함께 ‘핸썸즈’는 전국 가구 시청률 1.8%를 기록했지만 타깃 시청률인 닐슨코리아 유료플랫폼 2049 시청률 기준으로 전국과 수도권 모두 케이블 및 종편 내 시청률 1위를 수성했다.이날 방송은 폭염 속에서 에어컨 없는 MT를 즐기고 있는 '핸썸즈' 부족민들이 '한우 외식'이 걸린 단체전 게임에 도전하는 모습으로 시작됐다. 한 명씩 도움닫기로 네모 안에 골인해, 다섯 명 전원이 칸 안에서 5초간 버티면 성공하는 게임. 고난도 미션에 멤버들 모두가 쩔쩔매고 있는 가운데, 오상욱의 빛나는 하드캐리가 펼쳐졌다.오상욱이 "제가 펜싱 선수잖아요. 다리를 찢으면 한 발로 들어갈 수 있어요. 몸 쓰는 거는 제가 3인분 할 수 있어요"라며 다른 사람이 뛰어갈 거리를 런지로 가뿐히 건너가 버린 것. 이에 네 형들이 초밀착 허그로 간신히 만들어 놓은 자리에 마지막 순서인 오상욱이 런지로 안착하며 두 번째 시도만에 성공했고, 사색이 된 제작진 앞에서 차태현과 이이경은 "제작진이 시뮬레이션을 100번 했을텐데", "제작진 중 상욱이 다리 길이는 없었을 거다", "상욱이가 퀴즈 빼고 다 잘한다"라고 환호해 웃음을 자아냈다.이후 부족민들은 시원하고 든든한 한우 외식을 마치고, 각자 에어컨없이 잠자리에 들 마음의 준비를 하며 숙소에 복귀했지만 머지않아 파란이 일어났다. 에어컨 부족 미션이 끝나고, 새로운 미션인 물 부족 미션이 시작됐고, 부족민들은 멘붕에 빠졌다. 말통 1개 분량의 생활용수와 생수동 1개 분량의 식수를 제외한 모든 물이 사라진 상황. 부족민들은 펜션 수영장에 있는 물을 변기물로 대체할 아이디어를 짜내며 초인적인 적응력을 불태웠다.이 가운데 '샤워권'이 걸린 '줄줄이 말해요' 게임이 펼쳐졌다. 제작진은 첫 번째 도전에 성공하면 멤버 중 3명에게 샤워권을 주겠다고 제안했고, '제목에 비가 들어가는 노래'라는 제시어로 첫 도전이 시작됐다. 이때 '남행열차'의 제목을 착각한 차태현이 "비 내리는 호남선"이라고 외쳐 실패 위기에 빠졌으나 오상욱이 재빠른 검색으로 동명의 곡이 있다는 사실을 확인해 구사일생했다. 이후 자기 차례가 된 오상욱은 "우박!"이라며 생각나는 아무 단어나 내뱉었는데 그 조차도 실제 존재하는 노래라는 사실이 확인돼 짜릿한 성공을 거머쥐었다.기세등등해진 부족민들은 전원 샤워를 목표로 제작진과 딜을 펼쳤고, 1승 1패를 거둬 총 4장의 샤워권을 획득하는데 성공했다. 결국 한사람은 '말통 샤워'를 해야하는 상황. 부족민들은 불꽃 튀는 개인전을 펼쳤고, '핸썸즈' 대표 브레인 신승호가 말통 샤워에 당첨되는 충격적인 결과가 발생해 웃음을 더했다. 이후 신승호는 쓸쓸히 말통을 들고 샤워를 하러 갔는데, 샤워 후 야무지게 남겨온 물로 부족민들과 야식 라면을 끓여 먹으며 '먹승호' 클래스를 뽐냈다.이튿날, '텔레파시 게임'을 통해 말통과 물통 각각 1통을 추가로 얻은 부족민들은 씻기를 포기하고, 아침 식사 준비에 물을 올인했다. 물 한방울도 아까워하며 아침식사를 준비한 부족민들은 "일상생활에 물을 진짜 많이 쓰고 있는 거였다"라면서 물의 소중함을 절감하기도 했다.그리고 마지막 '부족 탈출 게임'이 펼쳐져 이목을 집중시켰다. 이긴 사람부터 한 명씩 황토방에서 탈출해, 시원한 풀장이 마련된 파라다이스를 즐길 수 있는 시간. 첫 번째는 '사진 안 찍히기 게임'으로 덩치가 큰 오상욱의 뒤에만 숨어 다닌 차태현이 승리를 거두며 최초의 부족 탈출자가 됐다.두 번째 게임은 '곡괭이 참기'였다. 'UFC 세계 랭킹 6위' 김동현과 '펜싱 세계랭킹 1위' 오상욱의 하체 근력 대결이 분위기를 후끈하게 달군 가운데, 명불허전 맷집의 소유자 김동현이 탈출에 성공했다. 이어 세 번째 게임 '코끼리코 방석 뺏기'로 신승호가, 마지막 게임 '날달걀 vs 삶은 달걀 맞히기'로 이이경이 탈출하며, 최후의 1인이 오상욱으로 낙점됐다.MT 내내 발군의 활약을 펼쳤지만 정작 자신만 부족 생활에서 탈출하지 못한 오상욱에게 내려진 벌칙은 장난감 블록으로 이글루를 완성하는 것이었다. 이때 파라다이스를 즐기던 형들 모두가 오상욱을 위해 다시 황토방으로 돌아와 블록 조립을 도와줬고, 부족민들의 탄탄한 팀워크로 말미암아 막내 오상욱까지 부족 생활을 벗어나 파라다이스를 만끽해 보는 이의 얼굴에 훈훈한 미소를 띄웠다.tvN '핸썸즈'는 매주 목요일 오후 8시 40분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr