이어 "대중이 궁금해하는 질문을 제가 대신 해드린다고 생각한다. 예를 들어 정의선 회장님이 나오신다면 재산 이야기를 여쭤볼 수도 있고, 요플레 뚜껑을 핥아 드시는지 같은 사소한 것들을 물어볼 수도 있다"며 "이런 질문들을 대신해드리는 걸 시청자들이 재미있어하고 좋아하시는 것 같다"고 미소 지었다.



쿠팡플레이 시리즈 '직장인들' 시즌 2는 매주 토요일 저녁 8시 쿠팡플레이에서 공개된다.



코미디언 김원훈이 초대하고 싶은 게스트에 대해 언급했다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 쿠팡플레이 '직장인들' 시즌 2에 출연 중인 코미디언 김원훈과 만났다.쿠팡플레이 시리즈 '직장인들' 시즌 2는 월급 루팡과 칼퇴를 꿈꾸는 DY기획의 직장인들, 스타 의뢰인과의 심리전 속에서 펼쳐지는 리얼 오피스 생존기다.이날 김원훈은 최근 하고 있는 고민들에 대해서 털어놨다. 그는 "콩트 기반 프로그램에 많이 출연하다 보니 '본체 김원훈은 어떤 사람일까' 궁금해하는 분들이 많다"며 "사실 개그맨이 됐을 때 제 꿈은 MC였다. 어떤 프로그램이든 MC 역할을 목표로 두고 있어서 평소에도 연습 삼아 멘트를 해본다"며 "기회가 된다면 MC도 해보고 싶고, 제 본 모습을 보여줄 수 있는 프로그램에도 출연하고 싶다"고 바램을 내비쳤다.그러면서도 현재 주어진 상황에 대한 감사함을 잊지 않았다. 김원훈은 "지금 이 상황 자체가 감사하다. 앞으로 뭘 해봐야겠다는 생각보다 주어진 것에 최선을 다하다 보면 언젠가 알아봐 주실 거라 믿는다"고 전했다.촬영 현장에 임하는 자세도 전했다. 김원훈은 "저는 '직장인들' 촬영 날 점심을 먹지 않는다. 어떻게 촬영할지를 계속 생각하는데, 다른 출연진들이 점심을 먹고 있으면 '참 팔자 좋다'는 생각이 든다"고 말해 웃음을 자아냈다.이어 "케미가 잘 맞으려면 출연자들과의 관계가 중요하다고 생각한다. 그래서 공부를 많이 한다. 이렇게 하면 어떤 반응이 돌아올까 끊임없이 고민하면서 애드리브를 준비한다"고 설명했다.김원훈은 게스트로 초대해 놀리고 싶은 인물에 대해서도 언급했다. 그는 "'이 사람을 한 번쯤 놀려볼 수 있을까' 하는 분들이 있다. (현대자동차그룹의) 정의선 회장님도 좋을 것 같고, 최민식 선배님도 모시고 싶다. 범접할 수 없는 분들에게 질문을 던지면서 나오는 케미가 있을 것 같다"고 말했다.