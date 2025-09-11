사진=텐아시아DB

사진제공='전현무계획'

방송인 전현무가 연속 3번이나 섭외를 거절당하는 초유의 사태를 맞는다. 현재 전현무는 '나 혼자 산다', '브레인 아카데미', '이유 있는 건축 - 공간 여행자' 등에서 활약하며 총 14개 프로그램에 고정으로 출연하고 있다.오는 12일 방송되는 MBN·채널S 예능 '전현무계획2' 46회에서는 전현무, 방송인 곽튜브(곽준빈)와 배우 이세희가 60번째 길바닥 청주를 방문한다.이날 전현무는 "청주에 와야 먹을 수 있는 찌개가 마지막 메뉴다. 나도 생전 처음 먹어본다"라며 곽튜브, 이세희와 함께 돼지 울대 찌개 맛집으로 향한다. 그러나 맛집 사장님은 "(촬영) 안돼~"만 반복하며 거절 의사를 내비친다. 결국 세 사람은 울짜장 맛집 두 곳에 이어 울대 찌개 맛집까지 연속 세 번이나 섭외에 실패한다.전현무는 '전현무계획' 역대 최장 시간 동안 식당에 들어가지 못하고 길바닥에 머물게 되자, "이거 이세희의 힘이다"라며 놀라움을 금치 못한다. 결국 곽튜브는 "안 되겠다. 복권을 사보자"라며 운빨(?) 테스트를 제안한다.세 사람은 "청주의 마지막 희망"이라며 또 다른 울대 찌개 맛집으로 이동한다. 다행이 일사천리로 섭외에 성공한 세 사람은 당일 도축한 돼지의 뒷목살 구이를 맛본다. 이후 빨간 울대 찌개까지 나오자, 이세희는 "여기 테토 고기집이네~"라며 감탄한다. 나아가 이세희는 "소주를 못 마시는데도 소주가 당기는 맛"이라고 말한다.'전현무계획2' 46회는 12일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr