가수 장우혁과 배우 오채이가 핑크빛 놀이공원 데이트로 눈길을 끌었다.지난 10일 방송된 채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프 - 신랑수업'에서는 장우혁과 오채이가 놀이공원에서 데이트를 즐기는 장면이 전파를 탔다.장우혁은 오채이를 위해 직접 도시락을 준비했다. 도시락을 챙기던 중 30년 지기 친구에게 전화가 걸려왔다. 친구는 "채이 씨 예쁘더라. 둘이 닮은 것 같고 느낌도 잘 맞더라. 잘 어울린다"고 격려했다. 이어 "네 표정이 진지하더라. 미래까지 생각하는 거냐"고 묻자, 장우혁은 "맞다"고 짧게 답해 모두를 놀라게 했다.놀이공원에 도착한 오채이는 "남자친구가 생기면 꼭 놀이동산에 가보고 싶었다"고 고백했다. 두 사람은 교복을 대여해 입고 본격적으로 데이트에 나섰다. 장우혁은 "오늘 교복 입었으니까 친구처럼 반말을 하자"고 제안하며 다정한 태도를 보였다.두 사람은 롤러코스터에 올라타 긴장과 웃음을 동시에 나눴다. 겁에 질린 장우혁은 연신 육두문자를 내뱉으며 웃음을 자아냈다. 이어 회전목마에 오른 장우혁은 오채이에게 "손 잡을래?"라며 손을 내밀었고, 자연스럽게 두 사람의 손이 맞닿았다. 그는 "손인사 해야 하지 않겠냐. 이제 내 여자니까"라며 공개적으로 호감을 드러냈다. 회전목마 앞에서 기념사진을 찍던 중에는 오채이를 갑작스럽게 끌어안아 패널들을 놀라게 했다. 장우혁은 제작진 인터뷰에서 "옆을 봤는데 채이가 너무 예뻐 보였다"고 털어놨다.데이트를 마친 뒤 두 사람은 야경이 빛나는 펍으로 자리를 옮겼다. 주변에는 웨딩 촬영을 하는 예비부부들이 가득했고, 장우혁은 "결혼식 생각해 본 적 있냐"고 물었다. 오채이는 "식은 모르겠지만 가정은 꿈꾸고 있다"고 답했다. 장우혁 역시 "결혼식보다는 결혼 후의 삶이 더 중요하다"고 전했다. 오채이는 "드레스는 꼭 입고 싶다"고 덧붙이며 웃음을 보였다.장우혁은 "이런 분위기에서 프러포즈를 하면 거절하기 힘들 것 같다"며 "오늘 하루를 돌아보니 채이가 내게 특별한 사람 같다"고 고백해 설렘을 자아냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr