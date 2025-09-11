가수 장우혁과 배우 오채이가 핑크빛 놀이공원 데이트로 눈길을 끌었다.
지난 10일 방송된 채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프 - 신랑수업'에서는 장우혁과 오채이가 놀이공원에서 데이트를 즐기는 장면이 전파를 탔다.
장우혁은 오채이를 위해 직접 도시락을 준비했다. 도시락을 챙기던 중 30년 지기 친구에게 전화가 걸려왔다. 친구는 "채이 씨 예쁘더라. 둘이 닮은 것 같고 느낌도 잘 맞더라. 잘 어울린다"고 격려했다. 이어 "네 표정이 진지하더라. 미래까지 생각하는 거냐"고 묻자, 장우혁은 "맞다"고 짧게 답해 모두를 놀라게 했다.
놀이공원에 도착한 오채이는 "남자친구가 생기면 꼭 놀이동산에 가보고 싶었다"고 고백했다. 두 사람은 교복을 대여해 입고 본격적으로 데이트에 나섰다. 장우혁은 "오늘 교복 입었으니까 친구처럼 반말을 하자"고 제안하며 다정한 태도를 보였다. 두 사람은 롤러코스터에 올라타 긴장과 웃음을 동시에 나눴다. 겁에 질린 장우혁은 연신 육두문자를 내뱉으며 웃음을 자아냈다. 이어 회전목마에 오른 장우혁은 오채이에게 "손 잡을래?"라며 손을 내밀었고, 자연스럽게 두 사람의 손이 맞닿았다. 그는 "손인사 해야 하지 않겠냐. 이제 내 여자니까"라며 공개적으로 호감을 드러냈다. 회전목마 앞에서 기념사진을 찍던 중에는 오채이를 갑작스럽게 끌어안아 패널들을 놀라게 했다. 장우혁은 제작진 인터뷰에서 "옆을 봤는데 채이가 너무 예뻐 보였다"고 털어놨다. 데이트를 마친 뒤 두 사람은 야경이 빛나는 펍으로 자리를 옮겼다. 주변에는 웨딩 촬영을 하는 예비부부들이 가득했고, 장우혁은 "결혼식 생각해 본 적 있냐"고 물었다. 오채이는 "식은 모르겠지만 가정은 꿈꾸고 있다"고 답했다. 장우혁 역시 "결혼식보다는 결혼 후의 삶이 더 중요하다"고 전했다. 오채이는 "드레스는 꼭 입고 싶다"고 덧붙이며 웃음을 보였다.
장우혁은 "이런 분위기에서 프러포즈를 하면 거절하기 힘들 것 같다"며 "오늘 하루를 돌아보니 채이가 내게 특별한 사람 같다"고 고백해 설렘을 자아냈다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
이민경 텐아시아 기자
