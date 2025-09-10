'45세 미혼' 춘길, 희귀병 진단 받았다…"죽기 직전까지 가" ('과몰입클럽')

천록담이 춘길(45)을 위해 제주도의 숨겨진 명소를 공개한다.
10일 방송되는 TV CHOSUN 예능 ‘내 멋대로-과몰입클럽’(이하 ‘내 멋대로’) 2회에서는 천록담과 그의 동료 춘길의 특별한 우정이 공개된다. 두 사람은 힘든 시간을 이겨낸 과거를 회상하며 깊은 공감대를 형성할 예정이다.
이날 천록담은 “존재 자체로 힘이 되는 소중한 분을 만나러 간다”며 제주공항으로 직접 마중을 나간다. 그 정체는 바로 TV CHOSUN ‘미스터트롯3’ TOP7에 함께 이름을 올린 트로트 가수 춘길. 춘길은 “2년 만의 제주도”라며 기대를 표하고, 천록담 역시 그에게 최고의 휴가를 선물하기 위해 엄선한 장소들을 공개한다. R&B 가수 이정에서 천록담으로, 발라드 가수 모세에서 춘길로 제2의 인생을 시작했다는 점에서 공통점이 있는 두 사람. 이에 더해 천록담은 신장암 투병으로 수술까지 했고, 1980년생 미혼인 춘길 역시 교통사고 이후 정밀 검사를 받던 중 후종인대골화증이라는 희귀병 진단을 받은 아픔이 있다. 이처럼 큰 시련을 이겨낸 두 사람은 바다와 오름을 오가며 제주 자연 속에서 마음을 나눈다.
먼저 춘길은 “경연 때 너를 보고, 아무런 사연을 모르는 데도 나를 보는 것 같았다”며 죽기 직전까지 갔을 때 자신이 느낀 느낌을 천록담도 가지고 있었다고 이야기한다. 천록담 역시 신장암 수술 이후 힘들었던 심경과, 이를 이겨내기까지의 과정을 털어놓으며 깊은 울림을 전달한다.
두 사람은 힘든 시간을 지나며 삶을 대하는 태도가 어떻게 달라졌는지도 이야기한다. 천록담과 춘길이 제주에서 나눈 진솔한 대화와 교훈은 무엇일지, 천록담과 춘길의 특별한 우정은 이날 오후 10시 방송되는 ‘내 멋대로-과몰입클럽’에서 확인할 수 있다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
10일 방송되는 TV CHOSUN 예능 ‘내 멋대로-과몰입클럽’(이하 ‘내 멋대로’) 2회에서는 천록담과 그의 동료 춘길의 특별한 우정이 공개된다. 두 사람은 힘든 시간을 이겨낸 과거를 회상하며 깊은 공감대를 형성할 예정이다.
이날 천록담은 “존재 자체로 힘이 되는 소중한 분을 만나러 간다”며 제주공항으로 직접 마중을 나간다. 그 정체는 바로 TV CHOSUN ‘미스터트롯3’ TOP7에 함께 이름을 올린 트로트 가수 춘길. 춘길은 “2년 만의 제주도”라며 기대를 표하고, 천록담 역시 그에게 최고의 휴가를 선물하기 위해 엄선한 장소들을 공개한다. R&B 가수 이정에서 천록담으로, 발라드 가수 모세에서 춘길로 제2의 인생을 시작했다는 점에서 공통점이 있는 두 사람. 이에 더해 천록담은 신장암 투병으로 수술까지 했고, 1980년생 미혼인 춘길 역시 교통사고 이후 정밀 검사를 받던 중 후종인대골화증이라는 희귀병 진단을 받은 아픔이 있다. 이처럼 큰 시련을 이겨낸 두 사람은 바다와 오름을 오가며 제주 자연 속에서 마음을 나눈다.
먼저 춘길은 “경연 때 너를 보고, 아무런 사연을 모르는 데도 나를 보는 것 같았다”며 죽기 직전까지 갔을 때 자신이 느낀 느낌을 천록담도 가지고 있었다고 이야기한다. 천록담 역시 신장암 수술 이후 힘들었던 심경과, 이를 이겨내기까지의 과정을 털어놓으며 깊은 울림을 전달한다.
두 사람은 힘든 시간을 지나며 삶을 대하는 태도가 어떻게 달라졌는지도 이야기한다. 천록담과 춘길이 제주에서 나눈 진솔한 대화와 교훈은 무엇일지, 천록담과 춘길의 특별한 우정은 이날 오후 10시 방송되는 ‘내 멋대로-과몰입클럽’에서 확인할 수 있다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT