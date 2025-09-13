사진 제공=어디로 튈지 몰라

신규 예능 '어디로 튈지 몰라'에 출연하는 조나단이 '먹방스타' 쯔양과의 겸상 소감을 밝혔다.ENA, NXT, 코미디TV가 공동 제작하는 신규 예능 '어디로 튈지 몰라'(이하 '어튈라')는 짜여진 리스트도, 사전 기획된 코스도 없이, 오로지 최고의 맛집 사장님들이 직접 추천하는 신뢰도 100% 진짜 맛집을 찾아가는 노(No) 섭외 인생 맛집 릴레이 예능으로, 예측불허 맛집 투어를 함께할 멤버들로 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 낙점돼 기대를 모으고 있다.이 가운데 조나단이 첫 방송을 앞둔 '어튈라'를 향한 남다른 애정을 드러내 눈길을 끈다. 조나단은 "제목부터 저랑 맞았다. 저도 어디로 튈지 모르는 스타일인데, 프로그램 제목까지 그렇게 지어 주시니 '재미있을 것 같다'고 생각했다. 사실 저는 맛집보다 제목을 보고 출연을 결심했다"면서 "참여하게 돼서 너무 감사하고 열정을 쏟아내겠다"라고 각오를 전했다.한편, 앞서 공개된 티저 영상에서 방대한 맛집 리스트를 공개해 미식가를 입증한 조나단은 '어튈라'의 전국구 맛집 스케일에 감탄하기도 했다. 조나단은 "제 맛집 리스트는 '먹어보고 나서 바로 배달로 한 번 더 시킬 수 있는 집' 이었는데, '어튈라'는 전국 각지에 흩어져 있기 때문에 원정 경기 같은 느낌이다. '이 맛을 보려면 내가 기차를 타야 한다' 라는 희열이 있다"라며 전국 팔도를 누빌 '어튈라'만의 맛집 릴레이에 기대를 높였다.그런가 하면 '어튈라'는 구독자 1240만에 달하는 '먹방 크리에이터'계의 탑티어 쯔양의 합류도 관심 포인트. 이에 조나단은 쯔양과의 첫 만남에 대해 "쯔양 누나가 오자마자 저희 세 사람의 눈빛이 달라졌다. '이제 진짜 먹방이 시작된다'는 긴장감이 확 올라왔다"라고 밝혀 흥미를 높였다. 또한 "제가 원래 잘 먹는 편인데, 쯔양 누나 앞에서는 제가 다이어트 중인 사람처럼 보이더라. 먹방계의 메시를 실제로 보는 느낌이었고, 클래스가 달랐다"라며 엄지를 치켜들어 기대감을 끌어올렸다.조나단은 김대호, 안재현, 쯔양과의 호흡에 대해서도 "역할 분담이 자연스럽게 됐다. 뉴스를 하셨던 대호 형은 이젠 맛집 뉴스를 전하시고, 안재현 형은 화보 찍듯이 맛나게 음식을 드신다. 쯔양 누나는 끝도 없이 먹는다. 저는 리액션 담당인데, 분위기 업에 도움이 되는 것 같다"라고 밝혔고, "대기 시간에도 '여기 가봤어?', '난 이런 조합을 좋아해' 등 먹는 얘기만 한다. 거의 맛집 주식 투자 모임 같은 느낌"이라고 덧붙여 멤버들이 선보일 신선한 케미스트리를 기대케 했다. 또한 조나단은 "진짜 미식가 포지션은 김대호 형이다. 뉴스 앵커처럼 한 끼, 한 끼를 진지하게 분석하신다"라고 귀띔해 궁금증을 증폭시켰다.이외에도 조나단은 맛집 릴레이를 함께 하고 싶은 게스트로 장성규를 꼽으며 "먹고 난 후 리액션이 제일 궁금한 사람 중 한 명"이라면서 러브콜을 보냈다. 이어 "맛있는 것을 먹기 위해서라면 해남, 제주 어디든 가능하다"라고 포부를 드러냈다. 조나단은 "저희 네 명이 '먹는 것 하나로 이렇게 진지해질 수 있구나'를 보여드릴 것이다. 어디로 튈지 모르는 조합이라, 맛집보다 저희 케미를 보는 재미가 더 있을 수도 있다"라고 자부했다. 마지막으로 "보시면 배고프고 웃기고, 다 챙겨 가실 수 있다. 많은 관심 부탁드린다"라고 당부해 예측불가한 재미를 선사할 '어튈라' 첫 방송에 관심을 치솟게 했다.ENA, NXT, 코미디TV 공동제작 맛집의 맛집 릴레이 '어디로 튈지 몰라'는 오는 21일 오후 7시 50분에 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr