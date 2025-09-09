최윤지가 수술 후 무사히 깨어났다.
9일 밤 8시 50분 방송된 tvN '첫, 사랑을 위하여'(연출 유제원, 함승훈/극본 성우진)12회에서는 수술 후 깨어난 이효리(최윤지 분)와 눈물 흘리는 이지안(염정아 분)의 모습이 그려졌다.
이날 방송에서 의사는 수술 후 걱정하는 이지안에게 무사히 수술이 끝났다고 했다. 이어 "아니 수술 중에 그 언어 중추 상태 확인하면서 따님한테 엄마, 나, 사랑 이 세 단어로 문장을 만들어 보라 했다"고 말했다. 수술 당시 이효리는 이 세 단어로 "엄마는 나의 첫사랑이다"라는 문장을 만들었다.
이 사실을 의사는 이지안에게 전하면서 "제가 다 심쿵했다"고 했다. 이지안은 이후 류정석(박해준 분)에게 "내가 이효리가 아프다 하면 진통제 먹으라 했다"며 "남들도 다 그렇게 힘든 거 견디면서 공부한다고 진통제 먹고 공부하라 했다"고 말했다. 이지안은 "아픈 것도 모르고 멘탈이 약한 탓이라고 뭐라 그랬다"며 "나 진짜 나쁘다"고 했다. 이에 류정석은 "나 이효리한테 자전거 하나 사줄까 싶다"며 "멀리도 산택 다닐 수 있고 운동도 되고 우리 차도 알아보자 병원 다니면서 쓰고 이효리 회복하면서 여행 다니고 싶을 수 있다"고 하며 미래를 그렸다.
이후 이지안은 깨어난 이효리를 마주했다. 겨우 눈을 뜬 이효리는 연신 엄마를 불렀고 이지안은 "엄마 여기 있다"고 했다. 이효리는 "다시 못만나면 어떡하나 했다"고 하면서 눈물을 흘렸다. 이지안 역시 눈물을 쏟으며 "다시 만나지 않았냐"고 했다. 그렇게 이효리는 무사히 퇴원할 수 있었다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
