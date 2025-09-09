사진 = KBS2TV '여왕의 집' 캡처
이가령이 이창욱을 살해하려다 실패했다.

9일 7시 50분 방송된 KBS2TV '여왕의 집' (연출 홍석구, 홍은미/극본 김민주)92회에서는 이테오(이창욱 분)를 살해하려다 실패한 강세리(이가령 분)의 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 강세리가 누워 있는 테오 리를 죽이려 베개를 강하게 눌렀지만 깨어난 테오 리에게 발각되고 말았다. 분노한 테오 리는 "죽이면 다 해결될 것 같냐"며 강세리를 몰아붙였고 이어 "앞으로 두고 봐"라며 경고를 날렸다.

강세리는 "테오씨 나 무서워서 그랬다"며 무릎을 꿇고 빌었다. 이에 테오 리는 "나 같은 놈 하나쯤은 사라져도 상관없겠다 싶었겠지"라며 강세리의 속내를 지적했다. 강세리는 "미안해 내가 제정신이 아니었나봐"라며 "돈 원하면 원하는 대로 줄테니 황기찬(박윤재 분)에게만 말하지 말아 달라"고 간청했다.
하지만 테오 리는 "황지호(권율 분)는 내가 보고 싶으면 언제든 볼 수 있다"며 "황지호를 데려가겠다는 내 생각 변함 없다"고 단호히 맞섰다.

이 가운데 테오 리와 강재인(함은정 분), 김도윤(서준영 분)의 만남도 이뤄졌다. 자리에서 테오 리는 강세리가 자신의 동생 캐서린의 이름을 훔쳐 악행을 저지른 데 이어 김도희(미람 분)에게 불륜 누명을 씌우고 살해한 사실까지 알게 돼 충격에 빠졌다.

테오 리는 "나 역시 강세리에게 살해당할 뻔했다"며 "그리고 황지호는 황기찬의 아들이 아니다"고 했다. 이어 "내 아들이다"며 "여기 안 왔으면 몰랐을 거다"고 했다. 그러면서 "그래도 비극이 아니라 희극이다"며 "지금이라도 알았으니까"라고 말해 강재인과 김도윤을 놀라게 했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

