/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=MBC에브리원

‘한화이글스’ 와이스 부부의 사랑 가득한 보금자리가 공개된다.MBC에브리원 ‘어서와 한국은 처음이지?’에서는 부모님을 위한 와이스 부부의 대전 아파트 투어가 펼쳐진다.대전 명예 구민까지 임명받을 정도의 대전 사랑으로 유명한 와이스 부부. 미국에서 오신 부모님을 위해 대전 아파트까지 전격 공개하며 대전살이에 진심인 모습을 보여줄 예정이라는데. 들어가는 순간부터 하이테크로 가득한 한국식 아파트에 부모님도 눈 돌아갔다는 후문. ‘2055년에 사는 것 같다’는 소리가 절로 나오는 최첨단 혁신템들은 무엇일지.놀라운 아파트 투어 중에는 와이스 선수표 한화이글스 인테리어도 방송을 탄다는데. 그간 정성스레 모아온 팬 사랑의 결실이 한쪽 벽면을 가득 채운 진풍경에 MC 이현이도 “방송 보시는 팬분들 얼마나 기뻐하실까”라며 감탄했을 정도. 특히 부부는 MC 김준현을 감동하게 만든 추억의 아이템까지 소장하고 있었다는데. 소중했던 추억은 모두 간직하는 프로 저장꾼 와이스 부부의 물건은 과연 무엇이었을지.9월 11일 목요일 오후 8시 30분 MBC에브리원 ‘어서와 한국은 처음이지?’에서 만나볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr