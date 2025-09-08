/ 사진=텐아시아DB

/ 사진제공 = TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’

'11월 결혼'을 앞둔 윤정수가 예비 신부와의 일상을 공개했다.8일(월) 방송될 TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’ 선공개 영상에서는 개그맨 윤정수와 12세 연하 원자현과의 꿀떨어지는 데이트 현장이 최초로 공개된다. 윤정수는 약속 장소에서 '예비 신부'와 만나기 전 설렘 가득한 '찐 사랑' 모먼트를 보여준다.윤정수는 예비 신부의 얼굴을 보자마자 환한 미소로 "오늘 왜 이렇게 이쁘게 입고 왔냐"며 칭찬을 건넸다. 생소한 윤정수의 모습에 MC들은 탄성을 터트렸고, 김지민은 "얼굴도 빨개지셨다"며 감탄했다. 이에 예비 신부는 윤정수의 손을 조심스럽게 잡아 핑크빛 분위기를 풍겼다.한편, 제작진은 "예비 신부께서 귀엽다는 눈길로 쳐다보시는 것 같다"면서 칭찬했다. 예비 신부는 "오빠는 그냥 다 귀엽다"고 솔직하게 즉답해 훈훈한 분위기를 자아냈다. 그러자 윤정수는 갑자기 말문을 잃고 고개를 숙였다. 예비 신부가 "왜 이러냐"고 물어도 묵묵부답이었다. VCR로 지켜보던 황보라는 "귀엽다, 진짜...이런 모습"이라며 공감했다.윤정수의 돌발 행동은 이걸로 끝나지 않았다. 주변을 둘러보던 윤정수는 박수를 치고 "갑시다...이제!"라면서 방송 종료를 선언했다. 윤정수의 예비 신부 또한 "시작도 하기 전에 (카메라를) 끈 거냐"며 박수 친 윤정수에게 되물어 웃음을 자아냈다.8일(월) 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’에서 처음 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr