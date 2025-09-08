사진=유튜브 채널 '귤멍' 캡처

가수 겸 배우 남규리가 노래와 연기, MC까지 현장 활동을 공개했다.지난 7일 유튜브 채널 '귤멍'에는 'Ep.11 여수 밤바다 그리고 반딧불 | 여수여행 & 페스티벌 MC 도전기 (특별출연 황가람님)' 영상이 올라왔다. 이번 영상은 7월 여수 방문기와 페스티벌 진행 도전 과정을 담았다. 현장에서는 가수 황가람과의 깜짝 토크가 전개됐다.남규리는 공식 일정 전날 여수의 명소를 찾았다. 남규리는 맛집을 방문하며 여행 일정을 소화했다. 페스티벌 무대에서는 동료 진행자의 즉석 요청에 응했다. 남규리는 씨야의 히트곡 '사랑의 인사'를 무반주로 불렀다. 남규리는 가사를 잊은 순간이 있었다. 관객은 합창으로 호응했다. 남규리는 1절까지 완창하며 무대를 마무리했다.행사 후 남규리는 가수 황가람과 만남을 가졌다. 남규리는 "엄청난 팬이다. 노래를 외우려고 한 것도 아닌데 저절로 외워지더라"라고 말했다. 남규리는 황가람의 대표곡 '나는 반딧불'을 언급했다. 황가람은 "저도 선배님의 진짜 팬"이라고 답했다. 황가람은 씨야의 '구두'를 한 소절로 들려줬다. 황가람은 '귤멍' 구독 사실을 밝혔다.남규리는 후배에게 조언을 전했다. 남규리는 "성공하기까지는 사람마다 갖고 있는 실패의 횟수를 채워야 한다더라. 그걸 채우지 못하고 포기하면 결국 이루지 못하는 건데, 황가람 씨는 그 과정을 끝내 채운 것"이라고 말했다.황가람은 소감을 남겼다. 황가람은 "닭살 돋았다"라고 반응했다. 남규리는 협업 의사를 제안했다. 남규리는 "다음에 기회가 있으면 함께 노래하자"라고 말했다. 황가람은 "우와, 계탔다! 정말 진짜냐"라고 답했다.남규리는 이번 경험을 정리했다. 남규리는 "공연장에서 MC를 본다는 게 이렇게 즐거운 일인지 처음 알았다"라고 소회를 밝혔다.남규리는 최근 신곡 '그래도 좋아해요'를 발표했다. 남규리는 유튜브 채널 '귤멍'을 통해 매주 일요일 오전 브이로그 영상을 공개하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr