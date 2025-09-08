"♥아내 소문 많아" 김종국, 결국 입 열었다…LA 출신·CEO설에 '정색' ('미우새')

사진=텐아시아DB

김종국이 아내를 둘러싼 루머에 대해 직접 입을 연다.지난 7일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 김종국이 아내에 대해 말하는 장면이 예고됐다.공개된 예고편에서 김종국은 김희철과 김동현을 만났다. 김희철은 "물티슈 많이 쓰는 거 이제 뭐라고 안 하겠네"라고 물었고, 김종국은 "마음의 준비를 해야지. 못 본척 할 줄도 알아야지"고 달라진 짠돌이 모드를 보였다.김동현이 "운동으로 트러블이 생긱 것"이라고 하자 김종국은 이미 운동 때문에 다툰 적이 있다고 밝혔다.김희철은 "이미 소문이 많이 났다"며 "LA 출신에 화장품 회사 CEO라는 소리가 있다"고 언급했다. 이에 김종국은 "다른 건 이야기 안 하는데 이건 내가 정확하게 이야기할게"라고 정색하며 루머에 대해 해명할 것을 예고했다.한편, 김종국은 지난 5일 서울 모처에서 비연예인 여성과 결혼식을 올렸다. 예식은 가족과 가까운 지인만 초대해 비공개로 진행됐다. 사회는 유재석이 봤다.김종국이 아내에 대한 정보에 대해 철통 보안을 유지하면서 각종 소문이 떠돌기도 했다. 20살 연하부터 유명 화장품 회사 CO, LA 출신 등이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr