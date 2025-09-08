/ 사진제공=tvN

/ 사진제공=tvN

/ 사진제공=tvN

/ 사진제공=tvN

/ 사진제공=tvN

배우 한석규가 치킨집 사장으로 돌아와 시청자들의 마음을 두드린다. "분노보다 대화와 이해" 라는 메시지를 담아 현실 사회에 따뜻한 위로와 공감을 전할 예정이다.8일 tvN 새 월화드라마 '신사장 프로젝트'의 온라인 제작발표회가 진행됐다. 행사에는 배우 한석규, 배현성, 이레와 연출을 맡은 신경수 감독이 참석했다.'신사장 프로젝트'는 전 레전드 협상가, 현 치킨집 사장으로 미스터리한 비밀을 가진 신사장(한석규 분)이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 분쟁 해결 히어로 드라마다.신경수 감독은 연출을 맡게된 이유에 대해 "지난해 작가님께 기획안을 받았는데 '소통 불능, 시대 유감의 시대를 살고 있는 우리들에게 필요한 드라마. 분노와 증오보다는 대화와 이해를 통해 시청자들에게 위로를 줄 수 있는 드라마'라는 글귀가 있었다. 그래서 이 작품을 선택했다"고 설명했다.전 협상가에서 현 치킨집 사장으로 변신한 한석규는 "직업이 많이 달라졌다. 그동안은 의사 등 전문직을 많이 했었는데 이번에는 소박한 치킨집의 사장을 맡았다"고 말해 웃음을 자아냈다.그러면서 한석규는 "치킨집 사장이다 보니 닭 손질을 잘해야 했다. 다행히 마침 제가 요리를 좀 한다. 막내라 어머니 일을 도우면서 칼질을 많이 했다. 그래서 큰 어려움을 없었다"고 밝혔다.이어 그는 "작품 하기 전에 치킨집 운영하시는 사장님이 오셔서 도움을 주셨다. 반죽과 밀가루 튀김 옷 묻히는 방법을 배웠다. 웬만하면 흉내를 곧잘 내는 편이라 드라마 속에서 제가 직접 손질한 닭들을 보실 수 있을 것"이라고 자신감을 드러냈다.극 중 배현성은 엘리트 신입 판사에서 치킨집 낙하산 직원으로 전락한 조필립 역을 맡았다. 배현성은 "치킨집에 갑자기 들어오게 된 낙하산 직원이기 때문에 뛰어나게 잘하는 건 없었다. 하지만 두 사람이 시키는 일, 청소, 정리 정돈을 잘하려 했다"고 답했다.엘리트 판사 역할을 소화하기 위해 어떤 노력을 했냐는 질문에 그는 "법 이야기를 할 때에는 전문적인 모습을 보여드리고 싶었다. 감독님과 법정 참관도 하고, 현직 변호사를 만나 조언도 들었다. 법률 용어도 달달 외웠다"고 밝혔다.작품을 촬영하며 실제 현실에서도 '신사장'이 있으면 좋겠다는 생각을 하기도 했다는 신경수 감독은 "작년 겨울에 남태령에서 경찰들과 농민 분들이 대치하는 상황이 있지 않았나. 그때 한석규가 떠올랐다. 양손에 치킨을 들고 와서 두 집단을 조정했으면 어땠을까 싶었다"고 말했다.최근 LG에너지솔루션과 현대차 배터리 공장에서 일하던 300여 명의 한국인 노동자가 미국 이민당국 단속에 적발돼 구금된 사건에 대해서도 언급했다. 신경수 감독은 "최근에는 미국에 많은 한국 노동자들이 억류되어있는데, 그럴 때 신사장이 있으면 좋겠다고 생각했다"고 덧붙였다.한석규는 최근 서울 관악구에서 발생한 피자가게 칼부림 사건에 대해 언급했다. 그는 "얼마 전에 큰 사고가 일어났다. 가맹점주와의 분쟁으로 희생되신 분들도 있었는데, 그런 극단적이면서 너무 슬프고 가슴 아픈 일들의 출발은 이성이 아닌 감정에서 비롯된 것이라 생각한다"고 말했다.이어 한석규는 "지금 우리 사회는 남과 감정을 소통하는 능력이 퇴화하고, 점점 극단적으로 변해가는 것 같다. 이런 문제의식을 나누는 것이 '신사장 프로젝트'의 주제이자 소재"라며 "작품을 보시면서 자신의 마음과 감정을 추스르는 시간을 가졌으면 한다"고 소망했다.'신사장 프로젝트'는 오는 15일 오후 8시 50분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr