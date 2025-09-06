'이혼' 이진욱, 전처 남편과 법정 싸움한다…결국 드러난 개인사 ('에스콰이어')

사진제공= ㈜비에이엔터테인먼트, SLL, 스튜디오S

이진욱이 전 부인의 남편 이상엽과 대립각을 세운다.6일 방송되는 JTBC 토일드라마 ‘에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들'(이하 '에스콰이어') 11회에서는 율림 송무팀의 의뢰인이 된 팀장 윤석훈(이진욱 분)의 사연이 밝혀진다.윤석훈은 매사에 철두철미하고 빈틈없는 공적인 모습과 달리 안타깝게 마무리했던 결혼생활에 대한 아픔을 갖고 있다. 사랑에 대한 극명한 가치관 차이로 돌아선 전 부인의 빈자리를 여전히 채우지 못한 채 함께 키우던 강아지 해쉬를 공동 육아하며 홀로 쓸쓸함을 삼켜왔다.반면 전 부인 설연아(지이수 분)는 윤석훈과도 친구인 고등학교 동창 정원준(이상엽 분)과 재혼해 새로운 가정을 꾸렸다. 이를 지켜볼 수밖에 없는 윤석훈의 복잡한 심경이 안타까움을 자아냈던 가운데 갑작스럽게 그의 개인사가 수면 위로 드러날 예정이다.공개된 사진 속에는 자신의 친구이자 전 부인의 남편 정원준과 율림 사무실에서 마주하고 있는 윤석훈이 포착돼 놀라움을 자아낸다. 변호인이 아니라 의뢰인으로 자리한 윤석훈의 눈빛은 어느 때보다 비장하고 단호해 과연 그에게 어떤 일이 일어난 것인지 궁금해진다.여기에 그의 곁을 든든하게 지켜선 송무팀 어쏘 이진우(이학주 분)와 신입 강효민(정채연 분)의 의리 가득한 모습도 시선을 강탈한다. 팀장님을 지키기 위해 뭉친 부하직원들의 열기가 벌써부터 심상치 않은 것. 열정 가득한 이들의 불꽃 같은 변론은 윤석훈을 찾아온 정원준마저 혀를 내두르게 할 예정이어서 더욱 호기심을 불러일으킨다.이진욱과 이상엽 사이 법적 다툼의 전말은 이날 오후 10시 40분 방송되는 ‘에스콰이어’ 11회에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr