배우 이미숙이 인생 첫 팬미팅에서 눈물을 흘리며 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다.4일 이미숙은 자신의 채널 '숙스러운 미숙씨'에서 "살 만큼 산 나이, 인생 마무리 함께하고파"며 감격스러운 마음을 전했다.평생 배우로 살아온 여정을 돌아보며 팬들에게 감사와 진심 어린 메시지를 전했다.최근 유튜브로 활발히 소통 중인 배우 이미숙은 구독자 10만 명을 달성했고, 그를 기념하기 위해 팬미팅을 연 것. 이날 현장에서 이미숙은 헤어와 메이크업을 받으며 기대감을 드러냈고, "재산 공개한다"며 제작진을 향해 농담을 건넸고, 이어 그는 "팬미팅이라고 꼭 노래하고 춤춰야 하냐. 나는 내 스타일대로 할 것"며 편안한 분위기를 만들었다.이미숙은 팬들의 사연을 직접 읽고 선물 추첨, 소통 프로그램 등 다양한 시간을 보내며 팬들과 가까워졌다. 그는 팬들에게 감사함을 전하며 눈시울을 붉혔다. 또 "좌절의 늪에서 배우를 그만두고 싶을 때도 있었지만, 지금 생각하면 다른 세계에서 팬들과 함께하라고 주어진 고통과 시련이었고, 그걸 이겨낸 것 같다"고 덧붙였다.마지막으로 이미숙은 "살 만큼 산 나이에 저의 모든 생각과 생활을 보여드리는 것이 부끄럽지만, 이것이 배우 이미숙의 삶이다. 여러분은 제 마지막 여정의 동반자이자 든든한 후원자, 영원한 내 편. 같이 헤쳐나가자"며 팬들에게 따뜻한 메시지를 남겼다.한편 이미숙은 1978년 TBC 탤런트로 입사해 같은 해 미스 롯데로 연예계에 입문했다. 그는 당시 원미경, 이보희와 함께 1980년대 여배우 트로이카를 형성하며 눈길을 모았다.이미숙은 영화 '스캔들: 조선남녀상열지사', '뜨거운 것이 좋아' 등 다양한 장르의 작품을 통해 스크린에서도 강렬한 연기를 선보였다. 1982년 MBC 연기대상 대상, 1984년 대종상영화제 여우주연상, 2011년 SBS 연기대상 특별기획 부문 여자 특별연기자상 등 다수의 시상식에 상을 받으며 연기력을 입증한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr